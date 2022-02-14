蘇揆主持治安會報 指示善用科技、精進道安及酒駕執法

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（中央社記者陳俊華台北14日電）行政院長蘇貞昌今天說，政府應建立有效改善機制，善用科技執法，持續精進道安及酒駕執法；針對新型態科技犯罪，也應就金融、電信、網路等3大面向犯罪趨勢變化，加速推動修法。

行政院透過新聞稿表示，蘇貞昌今天主持「111年度第1次治安會報」。蘇貞昌致詞時說，國際透明組織1月25日公布2021年全球清廉印象指數（CPI），台灣在全世界180個受評的國家、地區中，排名第25，不僅較2020年進步3名，也是從1995年公布這項指數以來，台灣所創下的最佳成績。

另外，根據國內最新調查顯示，民眾對於「住家與社區治安狀況的觀感」，已連續3年都維持近9成的滿意度；民眾對政府維持治安的信心，平均也都超過85%的滿意度，蘇貞昌說，感謝全體行政團隊用盡心力、夜以繼日付出，才能締造佳績。

蘇貞昌強調，當檢視法規不足時，他要求儘速修法；為維護國道員警執法安全，他指示立刻動用第二預備金租用緩撞車。各部會如需協助，都應積極提出需求，並請行政團隊拿出魄力與方法，同時提出劍及履及、立竿見影的方法，以快速、有效地改善道安問題。

蘇貞昌聽取交通部「道路交通安全改善執行進度」報告後表示，人命關天，政府應建立有效改善機制，並善用科技執法方式，持續精進道安及酒駕執法作為，希望各相關部會強力執法，杜絕任何僥倖心態，務求改善交通事故、降低酒駕所可能造成的死傷。

蘇貞昌說，針對交通部所提危險路口改善通報機制、校園周邊道路改善、恢復區間測速及公車進校園等措施，他指示需加速辦理，以全面提升道安作為。

針對內政部警政署「111年治安趨勢與策進作為」報告，蘇貞昌表示，因時代轉變快速、科技日新月異，犯罪型態也隨之改變，為因應金融、電信、網路等3大面向的犯罪趨勢變化，請內政部盤點科技偵查所需資源，以最快速度，整合各部會現有資源及不足之處，以因應利用科技為犯罪工具，並隱匿身分及金流所衍生的問題。

蘇貞昌也說，請法務部及有關部會加速推動相關必要的修法，包括科技偵查法、通訊保障及監察法等，並請國家通訊傳播委員會共同配合，做好社會溝通。

蘇貞昌指出，不法金流是組織犯罪的命脈，因此向上溯源查金流、斷金流至關重要，而目前組織犯罪、幫派犯罪及金融犯罪所查扣的金額，與人民財損仍有相當落差，請金融監督管理委員會持續加強向銀行宣導，並配合檢警單位加速金流資料調閱程序等協助事項。

蘇貞昌說，至於金融帳戶及交易資料電子化調閱平台、加速虛擬金融監管機制等部分，請財政部、金管會、通傳會等相關部會共同配合，並請行政院政務委員羅秉成督導，以因應日新月異的犯罪手法。

蘇貞昌在聽取法務部「打擊妨害綠能產業犯罪執行情形及策進作為」報告後表示，在國家投入大量資源為確保能源轉型能如期如質達成時，竟有不肖分子覬覦龐大利益，利用不法手段從中牟利，竟有黑白兩道勾結，嚴重影響能源政策推動，損害政府廉能形象與核心價值，相當不應該。

蘇貞昌說，請警政署、法務部調查局積極發掘相關情資，鼓勵業者檢舉；另請法務部持續督導所屬檢察機關嚴查嚴辦，必要時請台灣高等檢察署結合檢、警、調、廉等機關，與相關部會及地方政府共同查辦，向上溯源，擴大偵辦，務必根除綠能產業相關犯罪者。（編輯：趙蔚蘭）1110214