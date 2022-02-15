會見韓新任駐台代表 游錫堃：經濟合作民主同盟

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（中央社記者范正祥台北15日電）立法院長游錫堃今天會見韓國新任駐台代表鄭炳元時指出，韓國與台灣既是經濟上合作的夥伴，更是重要的民主同盟夥伴，他並感謝韓國政府對維護東北亞民主及安全所展現的決心。

游錫堃在國民黨立委林德福、民進黨立委陳歐珀及立法院秘書長林志嘉等人陪同下，於立法院會見鄭炳元，他恭喜鄭炳元來台履新，並致上年節祝賀「福虎生豐」。

游錫堃指出，去年5月韓美兩國在美國華府舉行高峰會，韓國總統文在寅與美國總統拜登於聯合聲明中，強調台海和平穩定的重要性，對台灣意義重大，感謝韓國政府對維護東北亞民主及安全所展現的決心。

游錫堃指出，韓國與台灣既是經濟上合作的夥伴，更是重要的民主同盟夥伴，雙方共享自由、民主、人權和法治普世價值。

韓國總統大選預計於3月9日舉行，游錫堃說，這是韓國民主化後的第8次選舉，只有自由民主國家的國民才能用神聖的一票決定國家的未來，預祝韓國大選順利。

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他表示，這兩年來受到新冠肺炎疫情影響，導致台韓國會議員交流稍有中斷，所幸過去台韓雙方國會一向互動良好，基礎穩固。期待未來台韓國會議員進一步深化雙方合作關係。

鄭炳元致詞表示，台韓有相似的民主化進程，應持續關注。他也指出，台韓雙邊貿易額已突破500億美元，雙方互訪人數也已超過250萬人次，將在此基礎上，持續深化雙邊實質合作關係，並盼疫情趨緩後雙方國會交流恢復至過去的榮景。（編輯：郭無患）1110215