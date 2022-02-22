巴西里約山城豪雨成災 外交部：台商僑民均安

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（中央社記者王慶剛台北22日電）巴西里約熱內盧山城貝德羅保利斯近期遭暴雨襲擊，死傷慘重。外交部今天表示，旅居里約的台商和僑民都平安，貝德羅保利斯土石流發生地區並沒有台僑居住，駐聖保羅辦事處已研議提供緊急人道援助。

巴西里約熱內盧州山城貝德羅保利斯（Petrópolis）15日遭遇暴雨襲擊，短短6小時內下了260毫米的豪雨，高於2月一整個月的預期降雨量，引發洪水和土石流，並造成嚴重災情。

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外交部今天透過新聞稿表示，貝德羅保利斯災情嚴重，迄今罹難人數已增至180人，至少104人失蹤，近千人流離失所，當地市政府已宣布全市進入公共災難狀態。台灣對巴西遭受雨災造成的人民生命與財產損失，表達慰問之意。目前台灣駐聖保羅辦事處已聯繫旅巴僑團及慈善團體研議提供緊急人道援助。

外交部指出，依據台灣駐聖保羅辦事處掌握訊息，旅居里約地區的台商和僑民都平安，貝德羅保利斯位於里約熱內盧市北方65公里，土石流發生地區並沒有台僑居住，駐處將持續與里約熱內盧的台灣僑社及僑民保持聯繫，關注災情發展。（編輯：謝佳珍）1110222