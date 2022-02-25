俄羅斯入侵烏克蘭 總統：台烏本質不同

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總統蔡英文（前左2）25日出席成功大學自強校區「高性能國家級船艦試驗水槽」動土典禮時，嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，破壞全球及區域穩定和平。蔡總統表示，台灣局勢和烏克蘭局勢有本質上的不同，有信心維護台灣安全。中央社記者張榮祥台南攝 111年2月25日

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（中央社記者張榮祥台南25日電）總統蔡英文今天嚴正譴責俄羅斯破壞全球及區域穩定和平，她表示，台灣和烏克蘭局勢本質上不同，不僅有台灣海峽天險及地緣戰略地位，國軍防衛本土的意志和戰力也不斷提升。

蔡總統今天出席成功大學自強校區「高性能國家級船艦試驗水槽」動土典禮。對於俄羅斯片面展開軍事行動，她嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，破壞全球及區域穩定和平，盼各方儘速恢復和平對話，解決爭端，台灣作為國際社會的一員，願參與有助於解決和平爭議的努力，也會加入國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

蔡總統表示，台灣經濟基本面良好，在全球供應鏈中，台灣產業更是關鍵的穩定力量，以因應各種變局，政府也會持續掌握情勢發展，因應各項變化，讓國內能源及物資供應、物價、股匯市維持穩定，降低非理性因素影響，維繫總體經濟。

蔡總統說，台灣局勢和烏克蘭局勢有本質上的不同，台灣不僅有台灣海峽天險及地緣戰略地位，國軍防衛本土的意志和戰力也不斷提升，國家對區域安全的關注及投入，有信心維護台灣安全。

蔡總統指示鞏固全民心防，加強防範認知作戰，避免境外勢力和在地協力者藉由烏克蘭變局操作製造恐慌的錯假訊息，影響台灣社會民心士氣，國安和國軍各單位依舊是24小時堅守崗位，即時掌握台海和區域形勢，隨時做好因應準備，確保國家安全。

包括台南市長黃偉哲、成功大學校長蘇慧貞等人今天也一同見證開工儀式。依南市府新聞稿，成大拖航水槽目前長165公尺、深4公尺、寬8公尺，是台灣第1大、世界大學前5大的船模實驗水槽。這次延伸工程，將擴展成大拖航水槽達長285公尺、深5.5公尺、寬8公尺規模，逼近大學船模實驗水槽世界最長規模，晉身世界第2大的大學船模拖航實驗水槽。（編輯：孫承武）1110225