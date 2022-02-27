譴責俄羅斯入侵 朝野黨團擬3/1協商共同聲明

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（中央社記者王承中台北27日電）俄羅斯入侵烏克蘭引爆戰事，行政院長蘇貞昌3月1日將赴立法院進行因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項的專案報告。民進黨團總召柯建銘表示，當天將邀請朝野黨團對於俄羅斯入侵烏克蘭協商出共同聲明。

俄羅斯24日入侵烏克蘭，立法院朝野黨團25日協商決定，3月1日邀請行政院長蘇貞昌專案報告福島食品進口及因應俄烏衝突。

民進黨立法院黨團總召柯建銘接受中央社記者訪問時表示，3月1日院會前將召集朝野各黨團進行協商，對於俄羅斯入侵烏克蘭，希望朝野各黨團能夠共同做成決議發表聲明。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，國民黨團會參加協商，但還要看聲明的內容。

時代力量立法院黨團總召邱顯智指出，站在台灣的立場，當然是支持烏克蘭抗暴、抵抗侵略，朝野應該一起共同發布聲明，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，大家也能夠一起思考台灣可以進行何種援助。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，反對侵略，呼籲國際社會能夠多協助烏克蘭，希望朝野各黨團能取得共識，磋商出立法院的立場。（編輯：林克倫）1110227