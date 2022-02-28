制裁俄羅斯 蘇貞昌：廠商利益若受損政府將協助

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行政院長蘇貞昌28日召集各相關部會，就烏克蘭局勢召開會議。會中針對國際金融制裁俄羅斯、擬將指定的俄羅斯銀行自「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）系統移出，以及台灣參與制裁俄羅斯後，對國際經貿與金融市場的影響等進行討論。 （行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年2月28日

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）行政院長蘇貞昌今天上午召集各部會研議烏克蘭局勢對台影響，蘇貞昌強調政府與國際同步對俄羅斯經濟制裁，請各部會掌握原物料進口狀況，若因為政府作法導致廠商利益受損，應由政府加以協助。

經濟部、農委會表示台、俄雙邊貿易總額不大，目前評估能源、糧食供給暫時無虞，金管會則表示，部分廠商收付款可能受到國際禁止俄羅斯銀行使用SWIFT系統影響。

行政院發言人羅秉成向中央社表示，今天上午8時30分蘇貞昌召集各相關部會就烏克蘭局勢召開會議。會中討論議題包括，國際金融系統擬將指定的俄羅斯銀行從「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）系統移出，台灣參與制裁俄羅斯對台灣國際經貿與金融市場的影響，以及各項原物料供應穩定等。

出席部會首長包括行政院副院長沈榮津、行政院秘書長李孟諺、政務委員羅秉成、政務委員黃致達、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花、經濟部次長陳正祺、外交部長吳釗燮、財政部長蘇建榮、中央銀行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧、法務部長蔡清祥、農委會副主委陳駿季等。

羅秉成指出，經濟部、農委會都表示，台俄雙邊貿易總額不大，俄羅斯也非台灣主要能源與糧食供給來源，加上國內備存充足，短期間供應無虞，至於各國制裁手段若對全球供給有影響，中長期將會密切關注全球能源與糧食價格變動情況。

羅秉成說，金管會表示目前台灣的銀行匯款到俄羅斯均透過SWIFT系統，並透過中間行轉匯，若國際將指定的俄羅斯銀行自SWIFT系統移出，斷絕其與國際金融體系連結，雖其他未被移除SWIFT系統的俄羅斯銀行仍可處理匯款，仍可能有部分台灣廠商後續收付款會受影響。

羅秉成轉述，蘇貞昌強調台灣政府立場與世界其他民主國家一致，嚴厲譴責俄羅斯侵略烏克蘭行為，政府將與國際社會同步參與對俄羅斯的經濟制裁行動，給予烏克蘭必要人道援助，希望能夠為和平解決爭端盡一分心力。

由於各國制裁項目包括金融制裁與出口管制，羅秉成表示，蘇貞昌請各部會務必精確掌握國際各項作法，追蹤對國內各種企業的影響以及原物料進口的狀況，若因為政府作法導致廠商利益受損，應由政府加以協助。

另外，蘇貞昌指出，除了加強國防整備工作，維護股、匯市穩定之外，要注意境外勢力趁勢進行各項認知作戰，散播各種假訊息，意圖影響國內民心士氣與社會秩序，針對網路上各種有特殊意圖的假訊息，請各部會即時澄清。（編輯：楊凱翔）1110228