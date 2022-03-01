俄烏衝突報告 蘇貞昌：屈辱與姑息不會換得和平

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（中央社記者王承中台北1日電）針對俄烏衝突，根據行政院送達立法院的書面報告，行政院長蘇貞昌表示，台灣與烏克蘭局勢不同，但更應自我警惕，捍衛國家是自己的責任。屈辱與姑息不會換得和平，台灣不主動求戰，也不會啟戰，但一定積極備戰堅守國家主權、自由民主，寸土不讓。

立法院新會期在2月25日開議，朝野黨團當天協商決定，今天邀請蘇貞昌專案報告福島食品進口及因應俄烏衝突。

針對「我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告」，根據行政院送達立法院的書面報告指出，蘇貞昌表示，台灣與烏克蘭局勢在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈的重要性均有不同，全球民主友盟國家都對台灣安全、台海和平穩定與台灣產業供應高度關注且堅定支持。

蘇貞昌表示，從俄羅斯入侵烏克蘭事件，台灣更應自我警惕，捍衛國家是自己的責任，台灣人要為守護自己的土地努力，唯有自立自強，自助而後才能有人助。國軍密切注意俄烏區域情勢發展，並嚴密掌控中共可能軍事行動的徵候。

蘇貞昌表示，台灣的每一步，也牽動世界的未來。屈辱與姑息不會換得和平，台灣絕不主動求戰、也不會啟戰，但一定積極備戰，堅定守護國家主權、自由民主，寸土不讓，保國衛民，絕不屈服，請大家一起努力，天佑台灣。

在維持民生安定的部分，蘇貞昌指出，去年台灣黃豆及小麥等大宗物資原料多來自美國及巴西等國，未自俄羅斯及烏克蘭兩國進口，未來5個月供應無虞。飼料玉米來自俄、烏兩國僅占總進口量的1%多，政府在戰事發生前已先請業者提前採購，未來7個月供應無虞。

蘇貞昌表示，近期國際金融市場可能受到俄烏軍事衝突影響產生大幅波動，進而衝擊國內股匯市發展，目前台灣股市與其他主要國家相較，整體表現仍屬相對平穩，目前新台幣相較歐元等其他主要貨幣，走勢也相對穩定。

關於國際間擬對指定的俄羅斯銀行，自「環球銀行金融電信協會（SWIFT）」貨幣跨境交易系統移出，蘇貞昌表示，台灣作為國際社會成員，台灣的銀行自當遵守SWIFT系統辦理匯兌業務，若中小企業因配合政府政策受到影響，政府自當給予必要協助。（編輯：張均懋）1110301