在台烏克蘭人再度集結莫北協 要求俄羅斯立即停火[影]

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在台烏克蘭人與台灣人權促進會等團體1日到莫北協駐台代表處前舉行記者會，各國人士共同聲援烏克蘭，要求俄羅斯停止侵略戰爭。中央社記者裴禛攝 111年3月1日

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（中央社記者王慶剛台北1日電）俄羅斯入侵烏克蘭持續，多位在台烏克蘭人與公民團體今天上午再度集結莫斯科駐台北代表處抗議，嚴厲譴責俄國，要求立即停火，並呼籲台灣建立難民庇護機制，以實際行動幫助烏克蘭人。

台灣人權促進會、經濟民主連合等台灣公民團體，以及在台烏克蘭人組成的抗議團體，今天在莫斯科駐台北代表處前召開記者會。他們高舉「支持烏克蘭」、「停止戰爭」的標語，身披烏克蘭國旗，高喊「榮光歸烏克蘭」，抗議俄羅斯發動侵略戰爭。

在台烏克蘭人柯米薩（Vadym Komisar）表示，他為烏克蘭的軍隊、人民與醫療團隊感到驕傲。俄軍攻打烏克蘭各地，燒毀建築，甚至傷及兒童，讓人民被迫在地下避難，但烏克蘭不會放棄，要為自己的土地、家庭、未來而戰。

柯米薩也強調，儘管不是所有俄國人都支持俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）或戰爭，但俄國人能做的，不是對烏克蘭人說對不起，而是要改變俄國的政府與總統。

來自烏克蘭東部的潘愛琳（Alina Paniuta）說，她的家庭在2015年搬去基輔，因為蒲亭佔領了她的家鄉，俄羅斯的侵略戰爭不是現在才開始。

在台烏克蘭人波里雅克（Tanya Polyak） 也說，世界需要更多行動、更多捐獻，烏克蘭需要更多醫療資源與食物。請大家不要買俄羅斯商品、不要與俄羅斯做生意，烏克蘭人現在是為了全世界的民主自由而戰。

台灣人權促進會秘書長施逸翔重申4大聲明：第一，俄羅斯武力入侵烏克蘭嚴重違反國際社會之規範，應立即撤軍停止不義戰爭，並接受制裁。第二，呼籲國際社會與各國政府放下政治算計，應採取一切適當措施，並本於人道與人權的精神支持烏克蘭政府與人民。

第三，俄羅斯與中國政權同為威脅國際社會的威權政府，世人應警惕中國政權是否趁亂侵略台灣，並持續深化對西藏、東突厥斯坦、與香港人權的壓迫。第四，呼籲台灣政府應盡快立法通過難民法與建立難民庇護機制，進一步保護在台烏克蘭人民與援助任何可能來台尋求庇護的烏克蘭難民。（編輯：郭無患）1110301

俄烏戰爭爆發，在台烏克蘭人與台灣人權促進會等團體1日到莫北協駐台代表處前舉行記者會，各國人士集結聲援烏克蘭，高舉標語抗議俄羅斯發動戰爭入侵烏克蘭。中央社記者裴禛攝 111年3月1日

在台烏克蘭人與台灣人權促進會等團體1日到莫北協駐台代表處前舉行記者會，各國人士前來聲援烏克蘭，同聲譴責俄羅斯發動戰爭入侵烏克蘭。中央社記者裴禛攝 111年3月1日

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令在烏克蘭東部展開軍事行動，在台烏克蘭人與台灣人權促進會等團體1日在莫北協駐台代表處前舉行記者會，民眾手繪海報、高舉標語聲援烏克蘭，抗議俄羅斯對烏克蘭的侵略行動。中央社記者裴禛攝 111年3月1日

在台烏克蘭人與台灣人權促進會等團體1日到莫北協駐台代表處前舉行記者會，到場聲援烏克蘭的民眾手繪和平鴿海報，盼俄羅斯停止對烏克蘭的軍事攻擊。中央社記者裴禛攝 111年3月1日

台灣人權促進會、經濟民主連合等台灣公民團體，與多名在台烏克蘭人1日上午至莫北協駐台代表處外舉行記者會，來自烏克蘭東部的潘愛琳（Alina Paniuta）（前）說，她的家庭在2015年搬去基輔，因為蒲亭佔領了她的家鄉，俄羅斯的侵略戰爭不是現在才開始。中央社記者裴禛攝 111年3月1日

台灣人權促進會、經濟民主連合等台灣公民團體與多名在台烏克蘭人，1日上午在莫北協駐台代表處外集結舉行記者會，在台烏克蘭人柯米薩（Vadym Komisar）（前中）帶頭呼口號，盼國際社會幫助烏克蘭捍衛家園。中央社記者裴禛攝 111年3月1日

俄羅斯入侵烏克蘭持續，多名在台烏克蘭人與台灣公民團體1日再度集結在莫北協駐台代表處外舉行記者會，在台烏克蘭人波里雅克（Tanya Polyak）手拿孩童因戰爭受傷的照片說，世界需要更多行動、更多捐獻，烏克蘭需要更多醫療資源與食物，盼國際援助。中央社記者裴禛攝 111年3月1日