俄烏戰爭影響物價 蘇貞昌：盡力不讓民眾受衝擊

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（中央社記者王揚宇台北4日電）民進黨立委江永昌今天質詢指出，俄烏戰爭爆發，勢必影響國際大宗物資價格，因此做物價漲幅推估時，戰爭因素要納入考量；行政院長蘇貞昌說，物資受到波動是一定的，政府會用各種手段，不讓民眾受衝擊。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌率所屬相關部會首長進行施政報告並備質詢。

江永昌質詢時關注民生消費等議題，也說面對物價上漲，政府雖推出大宗物資減免貨物稅、關稅與營業稅等措施，卻沒有機制檢討是否能夠達到穩定物價的效果。

江永昌也說，主計總處與央行主張，今年的物價漲幅會趨於穩定，但相關數據是在俄烏戰爭爆發前做的，因此提醒政府，俄烏戰爭爆發後，勢必會影響國際大宗物資的價格，因此在檢討各項穩定物價措施成效時，要將戰爭因素納入考量。

蘇貞昌表示，受疫情及國際間的運送，甚至是戰爭等影響，物資受波動是一定的，說不會漲或不會跌都不符合事實，政府要盡力不讓民眾受到衝擊，所以用各種政策手段、運作調度等，從各方面來努力，但不是這樣做就百分之百。

農委會主委陳吉仲則認為，很多原物料，例如黃豆、玉米、小麥等上漲，要看這是長期還是短期，目前看來，黃豆跟玉米因俄烏戰爭，短期的現貨價格會漲，但在期貨上，業者是看長期，如果會下跌，其實現在就可以開始預訂，就可以確保黃豆、玉米等所需飼料，未來半年絕對都沒問題。

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陳吉仲接著說，不只量沒問題，也有自己的庫存，再加上生產，最重要的是有營業稅的減免，而當飼料成本穩定，肉品包含雞蛋的價格就會穩定，而飲食、餐飲部分就會相對穩定。

經濟部長王美花被問到，過年期間，經濟部協調很多業者在春節凍漲或全年不漲，是用什麼方法讓企業答應；王美花說，有些企業認為這樣的宣示，對市場吸引力有幫助，也有企業提到，會盡量購買國產肉品與蔬果，而國產肉品及蔬果相對穩定，因此願意做承諾，沒有什麼對價關係。（編輯：黃國倫）1110304