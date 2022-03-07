貝里斯總理8日訪台 蔡總統將頒贈大綬卿雲勳章

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（中央社記者黃雅詩、葉素萍台北7日電）貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）伉儷明天將抵台訪問5天，外交部表示，布里仙紐此行是睽違16年首度以總理身分來訪，總統蔡英文將以軍禮歡迎布里仙紐並頒贈「大綬卿雲勳章」。

外交部晚間發布新聞稿指出，布里仙紐應中華民國邀請，將於8日至12日率團來台訪問，外交部表達誠摯歡迎，貝里斯總理這次睽違16年的來訪，對增進兩國互動及邦誼具有重大意義。

外交部指出，為示禮遇與重視，蔡總統將以軍禮歡迎及國宴款待布里仙紐伉儷，並將頒贈布里仙紐「大綬卿雲勳章」，雙方也將就台貝兩國雙邊合作及共同關切事項交換意見。

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副總統賴清德將陪同參訪台南，並見證崑山科技大學頒贈布里仙紐名譽博士學位。布里仙紐此行也將分別會晤行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮，並接受吳釗燮夫婦款宴。布里仙紐另將出席「台灣-貝里斯經濟合作協定投資及經貿商機新世紀說明會」，與貝里斯在台留學生座談，以及參訪財團法人國際合作發展基金會、台北101大樓、自由廣場及台南奇美博物館。

外交部指出，台灣與貝里斯邦誼深厚，雙方在基礎建設、公共衛生、農業、教育、婦女賦權等領域合作密切，成果豐碩。（編輯：蘇志宗）1110307