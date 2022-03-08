成俄羅斯不友善名單 蘇貞昌：台灣是國家世界都知道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北8日電）俄羅斯公布「不友善」國家與地區名單，台灣入列，引發各界討論。行政院長蘇貞昌今天受訪說，全世界都知道台灣是個國家，只是中國偏偏要用政治語言、動作，有些國家不想惹中國，也模糊以對。

塔斯社（TASS）報導，，俄羅斯公布不友善國家與地區名單，台灣入列。名單中並對台灣加註：雖被視為中國領土，但自1949年起由自己的政府治理。

立法院會今天邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

蘇貞昌會前接受媒體聯訪時說，台灣是個國家，其實全世界都知道，只是中國偏偏要用政治語言、政治動作，有些國家不想惹中國便模糊以對，但台灣是主權獨立的國家，所以許多國家在運做上、語言上，就會露出對台灣的認識和態度。

蘇貞昌指出，台灣是一個堅守民主自由、重視人權的國家，也堅守和平反對戰爭。對於俄羅斯用戰爭的武力手段侵略鄰國，台灣不但嚴厲譴責，也跟著民主自由的國家、夥伴們齊一動作，台灣制裁俄羅斯，俄羅斯有反應那是很平常的。

蘇貞昌也說，對於因為俄羅斯這樣的動作，如果民眾、產業或廠商有受到影響，政府自當協助。（編輯：蘇龍麒）1110308