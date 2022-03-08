人權會：嚴正譴責俄羅斯暴行 應停止侵略烏克蘭

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（中央社記者陳俊華台北8日電）國家人權委員會今天說，俄烏戰爭導致許多平民傷亡，俄羅斯應立即停止對平民進行無差別攻擊、停止侵略烏克蘭，遵守聯合國各項國際公約及人權規範；對於已發生的暴行，表達嚴正譴責。

人權會透過新聞稿表示，俄羅斯入侵烏克蘭已進入第2週，武裝攻擊導致許多平民傷亡；戰爭對於生命的威脅及人性的尊嚴，造成無法彌補的傷害，俄羅斯應立即停止侵略烏克蘭，遵守聯合國各項國際公約及人權規範。

人權會說，對於已經發生的戰爭暴行，表達嚴正譴責，俄羅斯在戰爭期間涉嫌的人權侵犯，不但違反「聯合國憲章」的禁止暴力基本原則，更嚴重違反兩公約中，任何人生命不得無理剝奪。

人權會呼籲，生命權是國際法律秩序的基礎權利，也是其他權利得以行使的核心人權，俄羅斯軍方應立即停止對平民進行無差別攻擊，並儘速在聯合國各項國際公約的規範下，以和平的方式結束敵對行動。

人權會表示，人權是普遍、互相依存和不可分割的，將與全球人權機構網絡共同聲援，持續關注烏克蘭面臨的人權危機，直到烏克蘭人民可在不受軍事或外部干擾下行使基本權利為止；人權會支持政府與國際社會協調合作，提供相關醫療援助，積極維護人權。（編輯：黃國倫）1110308