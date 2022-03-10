網傳駐俄代表處將被關閉 外交部闢謠

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）外交部今晚發布新聞稿，駁斥網路謠傳俄羅斯正研議以關閉台灣駐俄代表處方式報復台灣。外交部表示，俄羅斯將台灣列入不友善國家名單並非針對性報復措施，目前俄羅斯駐館運作正常。

外交部指出，俄羅斯政府3月7日晚間公布48國「不友善國家清單」，台灣列示其中。根據俄國政府頒布規定，俄國政府及民間如果對48國債權人付款時，須改以盧布支付，原因跟俄國盧布已無法與多數強勢貨幣進行結算有關，且須先報請俄國政府相關單位核准，俄國此一措施主要目的在規避國際金融制裁，試圖確保其國內金融穩定，並非針對性的反制裁措施。

外交部強調，中華民國駐俄羅斯代表處仍維持正常運作，也未接獲旅居俄國台商、留學生或其他台僑反映生活及就學受到嚴重影響的消息。

外交部表示，各駐外館處均有因地制宜的「緊急應變計畫」，如果駐在國或相關館處兼轄國因天災人禍發生緊急情況，可立即啟動緊急應變計畫，提供旅居當地台僑必要協助，保障旅外民眾安全。

外交部表示，將持續密切注意俄羅斯內外的情勢變化，採取適當且有效的因應作為，並適時對外說明。（編輯：楊凱翔）1110310