鼓勵危老重建 政院核定稅捐減免延長至116年5月

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（中央社記者賴于榛台北11日電）內政部今天發布新聞稿指出，為持續推動全國危險及老舊建築物加速重建，政院已核定並於昨天發布危老條例第8條延長稅捐減免優惠申請年限，自今年5月12日起延長5年，至民國116年5月11日止。

內政部表示，危老條例於106年5月10日公布施行迄今，已累計重建計畫申請2550案，核定2056案，案量穩定成長。

內政部說，稅捐減免優惠再延長5年，只要在116年5月11日前申請的重建計畫，其範圍內的土地及建築物，符合一定要件者，得享有地價稅及房屋稅減免優惠。

相關優惠包含，重建期間土地無法使用者免徵地價稅、重建後地價稅及房屋稅減半徵收2年、重建前合法建築物所有權人為自然人且仍持有重建後建築物2年未移轉且繼續持有者，最長可再享有房屋稅減半徵收10年等措施。

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內政部指出，危老條例具有程序簡便、容積獎勵及稅捐減免等優惠，為加強民眾對重建的信賴及申請意願，中央已補助桃園市等19縣市成立輔導團隊，除辦理危老重建教育訓練等講習活動，提供免費法令諮詢服務外，更會主動至不同社區舉辦整合說明會，提供輔導申請耐震能力評估、提案申請擬具重建計畫等協助。

內政部說，民眾如對自有建築結構安全有疑慮或有重建輔導需要，可撥打1999洽各地方政府或上都市更新入口網的「危老專區」洽詢。（編輯：趙蔚蘭）1110311