援助烏克蘭難民 綠委捐抗生素等生活物資

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（中央社記者王揚宇台北16日電）俄羅斯入侵烏克蘭引發各界撻伐。為聲援烏克蘭，民進黨立委羅美玲等人今天宣布響應外交部的「募集民間愛心物資援助烏克蘭難民」活動，共同捐贈抗生素、衛生棉等物資。

羅美玲說，許多烏克蘭民眾因為戰火流離失所，面臨著物資嚴重缺乏的問題，因此這次捐贈2萬劑抗生素以及衛生棉，希望能降低烏克蘭民眾因戰亂受傷或生理感染的風險，減輕在戰火下的負擔，讓他們感受到台灣對烏克蘭的支持與關懷。

民進黨立委羅美玲、湯蕙禎、管碧玲、范雲、周春米、王美惠、何志偉、陳秀寳、蘇巧慧、賴品妤、伍麗華、許智傑今天在立法院召開捐贈烏克蘭生活物資記者會，宣布捐贈抗生素、衛生棉、口罩、靜電保暖衣、毛毯等物品給烏克蘭人民。

管碧玲說，謝謝羅美玲發起這次活動，讓大家可以盡棉薄之力，而她在詢價捐贈的靜電保暖衣時，廠商二話不說就表示願意不具名捐贈，而口罩大廠南六在知道這個活動後，馬上表示要多少都可以，這就是台灣人的溫暖。

周春米補充，在戰爭中，除了生存之外，容易困擾女性難民的還有生理期與衛生的問題，而在無法取得乾淨的衛生棉、棉條等生理用品，乾淨水源、隱私空間也有限的狀況下，嚴重影響女性生理健康，希望透過捐贈生理用品，幫助到烏克蘭婦女。

何志偉表示，這幾天他與歐洲商連繫，除了物資的捐贈之外，希望將這些善款直接運用在當地的外商，採買相關物資，節省空運的時間成本，讓台灣的援助更加及時。

陳秀寳表示，響應參加捐贈物資給烏克蘭的活動，是想以行動體現「Taiwan Can Help」的意義；台灣以具體行動聲援烏克蘭，這樣善的循環讓台灣在國際社會廣結善緣。

蘇巧慧指出，她的選區鶯歌就是生產口罩的重鎮，這次代表捐贈，希望能夠盡棉薄之力。

許智傑說，除了捐出一個月的薪水，自己已經為人祖父，因此也捐助尿布、口罩等生活物資，支援戰火中的民眾。（編輯：趙蔚蘭）1110316