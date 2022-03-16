轉型正義工作銜接 政院：摸著石頭過河盡力做

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（中央社記者王揚宇台北16日電）促轉會將於5月底解散，立委關注後續業務移交、銜接狀況，包括該如何檢視行政院設推動轉型正義會報等；行政院副秘書長何佩珊說，轉型正義工作不能中斷，行政院未來會全盤承擔，會盡力來做，摸著石頭過河。

促進轉型正義委員會將於今年5月30日完成階段性任務，向行政院長提出任務總結報告後解散。

立法院司法及法制委員會今天併案審查行政院函請審議促進轉型正義條例部分條文修正草案、威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案等案。不過，今天僅進行詢答，並未進入逐條審查。

民進黨立委江永昌、國民黨立委陳以信質詢時均關心，促轉會解散後，行政院擬新設「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」，處理受難者賠償及權利回復，但這是否可由運作已上軌道的財團法人228事件紀念基金會來做，讓政治受難者或其家屬即時獲得賠償。

促轉會代理主委葉虹靈說，內政部跟228基金會都表示，基金會現在的性質比較是走教育性質，補賠償執行已到一個階段，因此現在無法承擔這樣的業務。不過，謝謝立委的提醒，會再跟內政部討論看看。

此外，江永昌也說，未來促轉會解散，由行政院推動轉型正義會報取代後，統整轉型正義工作實際由行政院幕僚單位進行，不再有機關定期公布其成果並至立法院備詢，立法院及社會各界將難以監督。

何佩珊表示，促轉會5月落日，需要行政院接手，這也是行政院為何會提高層級，讓轉型正義工作不中斷，行政院未來會全盤承擔；對於立委質疑行政院能否承擔得起，「我們也是摸著石頭過河」，盡力來做。

另外，立委也關心「推動轉型正義會報」及「人權及轉型正義處」的籌設進度。

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何佩珊指出，推動轉型正義會報的召集人由行政院長蘇貞昌擔任，同時為了加強院層級的推動落實工作，行政院將配合設置人權及轉型正義處，相信未來相關工作的推動速度會加快。

何佩珊表示，蘇貞昌已責請政務委員羅秉成組專案小組統籌辦理，目前行政院正積極籌備盤點各部會承接促轉業務的各項工作，包括組織人力調整及次年度預算籌編等配套措施，為開啟台灣轉型正義下一個階段做好準備。（編輯：林興盟）1110316