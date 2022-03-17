馬斯克星鏈衛星助烏克蘭 吳政忠：台灣也會有落地機制

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（中央社記者王揚宇台北17日電）立委關心中共大力發展北斗衛星系統，這對台灣的太空權產生哪些威脅；科技部長吳政忠說，從俄烏戰爭來看，星鏈計畫（Starlink）幫了很大的忙，而這在台灣也會有落地機制。

吳政忠也指出，中國有北斗衛星系統，西方國家也有其他的高軌、中軌、低軌衛星，台灣會跟國際衛星系統合作。

立法院司法及法制委員會今天併案審查國家太空中心設置條例草案等案，吳政忠等人列席報告並備質詢。

國民黨立委葉毓蘭質詢時提到，因應台海安全需要，太空權是重要議題，因為中國的北斗衛星系統，被國際稱為大國重器，是全球性的間諜工具，不但可以用在交通運輸、軍事、通訊，甚至可以進行城市監控。

葉毓蘭詢問，不知道中共大力發展北斗衛星系統，這對台灣太空權產生什麼威脅、台灣該如何因應。

吳政忠表示，未來10年到20年，整個太空應該是和地面5G、6G連在一起，台灣不能不發展太空通訊機制，這也是去年太空發展法為何要趕快制定。

吳政忠說，這次俄烏戰爭，Starlink也幫了烏克蘭很大的忙，在台灣也會有落地機制，如果有這樣的戰況出現，所有可以用的網路，中國有北斗，西方國家也有其他包括高軌、低軌、中軌衛星，「我們會和國際衛星系統合作」。

葉毓蘭也問到，現在很多手機，會出現支援中國北斗衛星導航系統的說法，這有沒有可能對台灣用戶造成資安風險，把定位資訊洩露給對岸。

吳政忠指出，據他所知，「我們是禁止台灣手機可以跟中國北斗衛星連接」。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索科技公司（SpaceX）聲稱，「星鏈計畫」（Starlink）正積極推動低軌衛星產業；路透社和美聯社報導，馬斯克3日曾提到，俄羅斯入侵烏克蘭後，星鏈是唯一仍可在烏國部分地區運作的非俄羅斯通訊系統。（編輯：蘇龍麒）1110317