反駁跳船潮 國民黨：同舟計畫已吸引近5萬人入黨

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）國民黨近日在各地有不少基層民代、黨員退黨，被形容為出現「跳船潮」。不過，國民黨今天表示，「同舟計畫」從去年11月推出之後，4個月內有近5萬人加入國民黨，成效可觀。

國民黨新北市平地原住民議員宋雨蓁日前宣布退黨，國民黨前高市議員朱挺玗也表示對黨失望，宣布退出。面對基層黨員紛紛退黨，前立委邱毅也形容，國民黨跳船潮愈演愈烈，這百年政黨大概難逃走向覆亡的命運。

國民黨今天發出新聞稿指出，「同舟計畫—萬人回娘家專案」的目標，是擴大國民黨支持度與認同度，讓社會各層面的鄉親願意加入國民黨、讓不論任何緣由而疏離的黨員願意再回到國民黨。從去年11月推出之後，近5萬人加入國民黨這個大家庭，僅短短4個月的時間，如此成效相當可觀。

國民黨指出，在政治情勢對國民黨顯得艱困的此刻「選擇國民黨」，顯然同舟成員們沒有想到政治利益可圖，而是政治理念與理想的契合。

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國民黨指出，同舟成員很多來自年輕新血注入，有入黨青年認為，「台灣應該要有一個強而有力的在野黨監督政府」；也有的是親身體會國民黨為鄉里做了很多建設，因此這次參與「同舟計畫」入黨，希望為國家做事、為家鄉貢獻。

國民黨強調，大家共同的體認，就是民進黨執政下，無法給人民安心、穩定的生活，物價高漲、低薪無解、食安破口等，因此選擇以實際行動，共同努力讓國家的發展更進步、人民的生活更穩定。（編輯：郭無患）1110319