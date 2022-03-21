朱立倫預計5月訪美 為國民黨駐美代表處揭牌

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（中央社記者王承中台北21日電）國民黨主席朱立倫何時訪美，黨內人士今天表示，目前朝5月出訪的方向規劃，預計走訪紐約、華府、洛杉磯及舊金山等地，拜會美方官員、國會議員及智庫，同時為國民黨駐美代表處揭牌。

國民黨恢復駐美代表處，於去年底派國際部副主任黃裕鈞赴美籌備駐美代表處，並已確認地點。黨中央日前也曾召開記者會，公布為代表處訂製的匾額，以及由國民黨中央特頒的國旗與黨旗。

有關朱立倫何時訪美，黨內人士今天告訴中央社記者，目前朝向5月出訪的方向規劃，預計將走訪紐約、華府、洛杉磯及舊金山等地，朱立倫將拜會美方行政官員、國會議員，以及智庫或學校，但詳細流程，目前還在協調。

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黨內人士指出，朱立倫此次訪美，也將為國民黨駐美代表處揭牌，宣示代表國民黨務實的外交政策，將重回華府。目前安排國際部主任黃介正、副主任黃裕鈞陪同朱立倫出訪。

黨內人士表示，此次訪美最主要是表達國民黨對美關係及工作的重視，同時也與長期熟識的美方友人見面，並就雙方關切議題，如國際情勢、兩岸情勢、台灣未來挑戰等，向美方表達國民黨觀點及看法並交換意見。（編輯：謝佳珍）1110321