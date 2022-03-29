金融時報：澤倫斯基抗俄成典範 促台調整防禦策略

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（中央社台北29日綜合外電報導）英國「金融時報」今天報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）率領國民抵抗俄羅斯入侵的種種作為，已促使台灣針對中國的可能攻擊調整自身防禦計畫。

數名台灣政府高階官員接受金融時報（Financial Times）訪問時說，富有領袖魅力的澤倫斯基在首都基輔街頭透過影片對國民信心喊話，又利用視訊向外國政府和國會發表演說，這有助削弱俄軍聲勢；一旦中國武力犯台，台灣總統也必須效法澤倫斯基。

一名不願具名的官員表示：「宣傳和政治作戰在現代戰爭中至關重要，澤倫斯基讓人民看到他既沒有逃、也沒有躲。這意味我們的（蔡英文）總統也必須照做，她必須站出來，絕不能躲躲藏藏。」

另名官員透露，總統府與軍方正檢討防禦計畫，準備納入上述策略。

根據中國軍事學者撰寫的報告，犯台行動將從逮捕、甚至狙殺台灣總統等政治及軍事領袖開始。中國解放軍還在內蒙打造台灣總統府的原尺寸複製品，用來演練相關行動。

台灣雖未公開防禦計畫，但特種部隊會定期演練「反斬首」行動。專家們說，若攻擊迫在眉睫，民間和軍事領袖可能會被帶到地下指揮控制中心。

不過，不具名官員指出：「我們需要的並非這類安排。從烏克蘭的例子可以看到，領袖必須站出來，才能提振士氣、號召各國支持。」

「如果我們這麼做，就需要很多準備和後勤工作。或許還需要預錄影片，以避免敵人追蹤總統的所在位置。」

報導提到，蔡總統言語溫和，並非天生就善於鼓舞群眾；她一向小心避免會被北京視為挑釁的舉動，但她捍衛台灣主權的決心已獲得廣大群眾支持。

在台灣大眾熱切關注烏克蘭戰爭的同時，分析人士認為，這帶來良好機會，政府可趁此時推動一些爭議措施，以強化台灣國防力量。國防部長邱國正上週告訴立法委員，政府正考慮延長現行4個月的義務役。

執政黨民主進步黨官員表示，台灣人一開始對俄烏戰爭感到震驚，但烏克蘭人頑強抵抗，並成功阻止俄軍速戰速決，這讓民眾備受鼓舞，尤其是民進黨支持者。

根據金融時報取得的民進黨上週民調結果，多數受訪者一改兩週前調查時的感受，對台灣抵擋中國攻擊的能力更有信心。

這項調查也顯示，超過65%的受訪者願意在中國進犯時捍衛台灣，較去年10月增加了3個百分點；而表態不會加入戰鬥的人則少了4個百分點，降到約25%。（譯者：曾依璇/核稿：施施）1110329