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首頁 / 政治

政院將推300億擴大租金補貼專案 估50萬戶受惠

2022/3/30 19:10（3/30 19:53 更新）
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行政院會31日擬通過「300億元中央擴大租金補貼專案」，受惠戶數將從今年的12萬戶提升為50萬戶。圖為房屋出租廣告。（中央社檔案照片）
行政院會31日擬通過「300億元中央擴大租金補貼專案」，受惠戶數將從今年的12萬戶提升為50萬戶。圖為房屋出租廣告。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院會明天擬通過「300億元中央擴大租金補貼專案」，除了受惠戶數將從今年的12萬戶提升為50萬戶，另外，單身青年、新婚夫妻，以及育兒家庭等補貼金額也將提高。

行政院會明天擬討論通過「300億元中央擴大租金補貼專案」。政院官員晚間對中央社記者表示，這是基於經濟成長創11年新高，將經濟果實與全民共享。

官員說，政府除推動一系列減輕育兒家庭、長照需求家庭負擔的政策，同時也為更有效減輕育兒家庭、弱勢家庭以及初出社會青年的租屋負擔，「300億元中央擴大租金補貼專案」將大規模提升補貼戶數，從今年的12萬戶一舉提升至50萬戶。

至於擴大補貼範圍的關鍵，官員說，主要是將租金補貼的條件之一，也就是基本生活費從2.5倍調升至3倍，才能讓受惠戶數提升；同時方案也將加碼提高單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的補貼金額。

官員說，各縣市租金補貼額度有別，詳細數字將於明天院會後記者會說明。

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另外，為鼓勵房東配合房客申請租金補貼，官員指出，住宅法已完成修法，將房東租金所得免稅額提高至每房每月1.5萬元，房屋稅與地價稅的稅率比照自用住宅，減輕房東的稅賦負擔，與政府共同協助租屋家戶。

官員表示，專案的新台幣300億元經費將由中央完全負擔，規劃由內政部營建署直接接受民眾申請，現已著手設計更為便捷的網路申請系統，讓民眾很容易完成申請程序。（編輯：林興盟）1110330

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