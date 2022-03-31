國考上榜仍須通過訓練 民航特考汰離率最高

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（中央社記者陳俊華台北31日電）保訓會今天說，近5年公務人員考試訓練的整體平均汰離率達2.08%，共1461人通過國考卻無法成為公務人員，汰離率前3名分別是民航特考21.54%、國安特考17.06%、外交特考7.42%。

考試院透過新聞稿指出，上午的考試院會中，保訓會以「不適任公務人力汰離機制之分析－以考試錄取人員訓練為例」進行報告。保訓會說，國家考試競爭激烈，但是金榜題名並不代表就能成為公務人員，錄取人員還需要通過訓練，才能正式進入政府部門服務。

保訓會主委郝培芝表示，考試錄取人員訓練期間，是公務人力進用的關鍵「守門期」，用人機關除應積極培訓考試錄取人員，更應勇於主動汰離不適任人員。

郝培芝說，以民航特考為例，因飛航管制涉及人民重大生命財產安全，受訓人員訓練期滿前，須具備多工業務處理及應變能力，用人機關須以嚴謹的標準進行考核，沒有妥協的空間。

郝培芝指出，各用人機關規劃訓練時，應做好淘汰不適任錄取人員的準備，保訓會將完善訓練法規內涵，加強宣導、並協助機關踐行法定程序，讓真正不適任的人合法合理汰離。

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郝培芝說，即使訓練期滿成績及格，各用人機關仍有6個月的試用考核期，如工作表現不如預期，仍能以解職的方式淘汰，為國家新進公務人力素質把關。

考試院長黃榮村及與會考試委員表示，考試院是國家人力資源部門，應加強與用人機關合作，落實用人機關積極參與選才機制，讓優秀人才進入公部門服務。台灣從公務人員考試、考試錄取人員訓練、公務人員試用期到正式任用，都設有汰離機制，只有透過嚴謹的篩選過程，考、訓、用緊密結合，才能確保國家公務人力素質，提升政府施政效能。（編輯：翟思嘉）1110331