蔡適應推修法 鐵路事故應變應納入旅客接駁作業

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（中央社記者溫貴香台北2日電）高鐵昨天因東南水泥拆塔工程事故影響營運。民進黨立委蔡適應推動修法，將鐵路事故的應變機制包括疏運旅客等法制化，明定鐵路機構應就行車事故及異常事件訂定包括旅客接駁作業的應變計畫。

昨天下班時刻開啟了清明節連續假期，但東南水泥公司施工拆除水泥塔時，高塔倒塌壓毀高壓電塔，造成高鐵電力中斷7小時，新左營與台南間雙向停駛，返鄉旅客塞爆車站，超過12萬人受到影響；總統蔡英文指示安排接駁、盡速搶修，且要即時發布搶修進度，盡可能降低對返鄉人潮及旅客的影響。

民進黨立委蔡適應今天接受訪問時表示，去年曾發生上班時間台鐵基隆站號誌故障之外，八堵至四腳亭之間有人員不慎跌落鐵軌意外，造成北部大誤點，共有8000人受影響。

他表示，當時他立即已要求台鐵和公路客運業者必須建立聯合協調會報機制，不能只有台鐵宣布誤點就算了，應協調公路客運業者及時調度，增加班次疏運旅客。

蔡適應指出，就實務面而言，台灣鐵路管理局每逢嚴重遲延時，儘管形式上訂有旅客接駁計畫，卻僅選擇性啟動，導致大批旅客僅能自行選擇替代性交通工具，如果遇上平日通勤尖峰時刻，會十分困擾，影響民眾甚鉅。

他表示，為解決相關問題，已經完成修法提案連署，修正鐵路法第40條第4項規定，將鐵路事故的應變機制包括疏運旅客等法制化，明定鐵路機構應就行車事故及異常事件訂定應變計畫，其內容應包括旅客接駁作業。

蔡適應說，鑒於鐵路運輸扮演之重要角色，未來鐵路機構遭遇嚴重遲延時，應立即啟動接駁應變計畫，將對民眾的影響降至最低。

包括民進黨立委陳明文、許智傑、張廖萬堅等人都連署這項修法案。（編輯：郭無患）1110402