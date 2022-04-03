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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

挺烏民團：台灣應借鏡烏克蘭堅毅抗戰態度

2022/4/3 17:19（4/3 17:41 更新）
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烏克蘭遭俄羅斯入侵，引起世界關注，民間團體3日舉辦小型論壇，烏克蘭民眾Anatolii（阿納托利）上台分享對此議題看法。中央社記者游凱翔攝 111年4月3日
烏克蘭遭俄羅斯入侵，引起世界關注，民間團體3日舉辦小型論壇，烏克蘭民眾Anatolii（阿納托利）上台分享對此議題看法。中央社記者游凱翔攝 111年4月3日
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（中央社記者游凱翔台北3日電）烏克蘭遭俄羅斯入侵引發世界關注，民間團體今天表示，民眾在討論俄烏戰事新聞時，勿忘最有可能發生戰爭的另一焦點就是台灣，希望台灣民眾能借鏡烏克蘭人民的堅毅抗戰態度並提高警覺。

台灣烏克蘭陣線、奶茶聯盟、新南文化聯盟籌備會、台灣新原住民人權協會下午在集思北科大會議中心舉辦「2022和平論壇」，探討俄羅斯入侵烏克蘭等相關國際議題。

台灣新住民人權協會理事長楊聰榮表示，有很多世代的民眾碰到國際議題，就自然跳開選擇不接觸，而台灣的報紙大多僅一個版面是國際新聞，且大多是災難訊息。

楊聰榮說，民眾在討論俄烏戰爭國際新聞時，不要忘記最有可能發生戰爭的另一個焦點就是台灣，希望台灣民眾能借鏡烏克蘭人民的堅毅抗戰態度，並培養出世界公民的心態。

來自烏克蘭的Anatolii（阿納托利）認為，許多民主國家都對俄羅斯實施制裁，甚至停止進口俄羅斯的天然能源，但台灣做得遠不夠多，甚至還進口來自俄羅斯的巧克力在便利商店販售。

來自立陶宛的Richard（理查）表示，烏克蘭是個歷史與文化相當悠久的國家，此次俄羅斯入侵烏克蘭是想去除反對俄羅斯的人士，並殺害烏克蘭人，而立陶宛為了支持烏克蘭也對俄國實施制裁，同時持續支持烏克蘭加入歐盟。

與會的台灣民眾發言時提到，反送中運動時有句「今日香港、明日台灣」名言，加上這次俄烏戰爭，讓同樣身處惡鄰居旁的台灣進行反思，這些日子看見烏克蘭屹立不搖的對抗極權政府，這也告訴台灣應提高警覺，並以現在正發生的事情為鏡。（編輯：林克倫）1110403

烏克蘭遭俄羅斯入侵，引起世界關注，民間團體3日舉辦小型論壇，台灣新住民人權協會理事長楊聰榮呼籲，勿忘最有可能發生戰爭的另一個焦點就是台灣，希望台灣能借鏡烏克蘭民眾的堅毅態度。中央社記者游凱翔攝 111年4月3日
烏克蘭遭俄羅斯入侵，引起世界關注，民間團體3日舉辦小型論壇，台灣新住民人權協會理事長楊聰榮呼籲，勿忘最有可能發生戰爭的另一個焦點就是台灣，希望台灣能借鏡烏克蘭民眾的堅毅態度。中央社記者游凱翔攝 111年4月3日
台灣烏克蘭陣線、奶茶聯盟、新南文化聯盟籌備會、台灣新原住民人權協會下午在集思北科大會議中心舉辦「2022和平論壇」，並探討俄羅斯入侵烏克蘭等相關國際議題。中央社記者游凱翔攝 111年4月3日
台灣烏克蘭陣線、奶茶聯盟、新南文化聯盟籌備會、台灣新原住民人權協會下午在集思北科大會議中心舉辦「2022和平論壇」，並探討俄羅斯入侵烏克蘭等相關國際議題。中央社記者游凱翔攝 111年4月3日
烏克蘭遭俄羅斯入侵，引起世界關注，民間團體3日舉辦小型論壇，立陶宛民眾Richard（理查）上台分享對此議題看法。中央社記者游凱翔攝 111年4月3日
烏克蘭遭俄羅斯入侵，引起世界關注，民間團體3日舉辦小型論壇，立陶宛民眾Richard（理查）上台分享對此議題看法。中央社記者游凱翔攝 111年4月3日
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