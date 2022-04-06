黃介正任國民黨駐美代表 朱立倫預計5月下旬訪美

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國民黨恢復駐美代表處，黨主席朱立倫（圖）6日宣布，駐美代表由國際部主任黃介正出任，他並表示會在適當時機，可能5月下旬，與副主席夏立言到美國訪問。中央社記者王騰毅攝 111年4月6日

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（中央社記者王承中台北6日電）國民黨主席朱立倫今天宣布，駐美代表由國際部主任黃介正出任，副代表則由國際部副主任黃裕鈞出任，並常駐美國；他並表示會在適當時機，可能5月下旬，與副主席夏立言到美國訪問。

國民黨恢復駐美代表處，各界關注國民黨駐美代表人選，以及朱立倫何時將訪問美國。

國民黨今天召開中常會，朱立倫在會中向中常委報告，駐美代表將由黃介正出任，而黃裕鈞則擔任副代表，並常駐美國。他會在適當時機，可能5月下旬，與夏立言到美國訪問，相關拜訪目前都在安排當中。

朱立倫表示，特別謝謝黃裕鈞在前段時間，努力在華府完成駐美代表處的所有準備工作，而黃裕鈞也即將在近期返回華府。

黨內人士表示，朱立倫的訪美行程預計走訪紐約、華府、洛杉磯及舊金山等地，將拜會美方行政官員、國會議員，以及智庫或學校，詳細流程目前還在協調。另外，朱立倫也將為國民黨駐美代表處揭牌，宣示代表國民黨務實的外交政策，將重回華府。（編輯：林興盟）1110406

國民黨主席朱立倫（中）6日下午在中央黨部主持中常會，並針對國內疫情發表談話，呼籲政府防疫政策要跟著疫情走勢調整。圖左為祕書長黃健庭。中央社記者王騰毅攝 111年4月6日