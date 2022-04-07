布查事件 外交部予最嚴厲譴責籲盡速調查真相

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（中央社記者溫貴香台北7日電）外交部今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭，引發全球嚴重關切，布查事件俄羅斯軍隊殘酷屠殺烏克蘭平民百姓，違反國際法也不容於文明世界，俄羅斯殘酷的惡行是令人髮指，政府予以最嚴厲的譴責，另外也呼籲國際社會要盡速調查真相。

外交部發言人歐江安上午在例行性記者會，回答媒體詢問有關立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞陸續宣布關閉駐俄羅斯的總領事館與歐洲多國驅逐俄羅斯的外交官一事，歐江安表示，注意到很多歐洲國家的確關閉駐俄羅斯領事館、更多歐洲國家驅逐超過200位俄羅斯的外交官。

她說明，主要是俄羅斯在今年2月24日發動軍事行動入侵烏克蘭，引發全球嚴重關切，尤其看到在布查事件，俄羅斯軍隊殘酷屠殺烏克蘭平民百姓的做法，違反國際法也不容於文明世界，俄羅斯殘酷的惡行是令人髮指，政府予以最嚴厲的譴責，另外也呼籲國際社會要盡速調查真相。

歐江安表示，政府已多次呼籲各國尊重烏國主權獨立及領土完整，以及反對任何以武力或脅迫方式片面改變現狀，或企圖解決問題。

關於對俄羅斯的制裁，歐江安說，台灣與民主陣營採取共同的立場、一致行動加入制裁俄羅斯的行列，4月6日已發布聲明增列「輸往俄羅斯高科技貨品清單」共計57項出口管制品項；希望透過與國際社會的合作，同步協助烏克蘭及周邊地區儘速恢復和平與穩定。

協助烏克蘭難民部分，她表示，外交部已募集超過新台幣9億4000萬元協助賑濟烏克蘭人民；此外也募集超過650噸民眾所捐的醫療物資。

她進一步說，目前有關台灣在俄羅斯的代表處或俄羅斯在台灣的代表機構都是運作正常，4月4日俄羅斯簽署一項命令，針對一些不友善的國家實施暫停簽證的反制裁措施，台灣並沒有列入其中，目前也沒有收到民眾反映申請俄羅斯的簽證遭到拒絕，或造成生活不便等立即性影響，外交部持續密切追蹤相關最新情勢。（編輯：林興盟）1110407