藍桃園市長人選 柯志恩：朱立倫否認徵召呂玉玲

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨布局桃園市長選戰出現爭議，日前更傳出已要徵召立委呂玉玲，但國民黨智庫執行長柯志恩今天說，他曾問過黨主席朱立倫為什麼要徵召呂玉玲，但朱立倫否認現在就要徵召，並表示人選一定是要找最強的，自己不是笨蛋。

國民黨籍台北市議員羅智強日前宣布參選桃園市長，但國民黨秘書長黃健庭說，在徵詢地方及參考民調後，基本上已排除羅智強的提名，並稱羅智強民調最弱。朱立倫則表示，黨中央會持續做科學民調，最重要的是一定要提出最強的候選人。

柯志恩今天上午在接受廣播專訪時則說，據說黃健庭是看到桃園市議長邱奕勝在議會中針對黨籍議員所做的問卷結果，所以才講出「弱」這個字；但包括網路聲量，以及智庫的民調，羅智強不弱，但這個弱可能是反映在地方的市議員的支持度是不高。

柯志恩也說，她曾直接問過朱立倫為什麼要徵召呂玉玲，因為日前曾傳出要徵召呂玉玲選桃園市長，當時朱立倫愣了一下後表示，沒有說現在就是徵召，人選一定是要找最強的，並表示自己不是笨蛋。議長支持是一回事，地方耳語是一回事，黨中央在定調前，是要根據非常多的數字、資料民調等，以及在地議員的看法，所以沒有所謂要徵召呂玉玲的事情。

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根據目前藍營民調，最強的是立委魯明哲，因此是否徵召魯明哲的可能性最高，柯智恩說，3月底的趨勢都指向魯明哲的民調是高的，雖然魯明哲意願不強，但當所有趨勢指向某人最可能勝選時，黨中央要排除所有萬難，幫忙掃除障礙。

至於桃園市長人選的民調，是否還會納入羅智強，柯智恩表示，智庫是根據黨部的要求辦理，但她個人認為應納入羅智強，目前為止智庫也還沒收到指示要排除羅智強。（編輯：翟思嘉）1110414