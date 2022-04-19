健身房須打3劑遭質疑 民進黨團：保障使用者安全

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（中央社記者王揚宇台北19日電）指揮中心近日宣布第3劑疫苗強化新規定，外界質疑納入健身房等不合理；民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，政府不會做職業上的歧視，這樣的做法是為了保障業者的營業及使用者的安全。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心15日宣布強化第3劑COVID-19疫苗接種規定，包括醫事人員、防疫計程車、殯葬業等，另像遶境、旅行社、上健身房等，從22日起須出示3劑疫苗接種證明。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會；媒體詢問，健身業者不滿這項防疫政策，也認為他們被視為八大行業之一，政策是否可能改變。

鄭運鵬說，政府沒有把特定行業跟八大行業綁在一起，而健身房或相關運動場所，會有直接或間接的密切接觸，因此在三劑疫苗政策下，也會給民眾或業者趕快去接種疫苗的時間，這是保障使用上的安全，不是像去年一樣，強制要求業者停業。

鄭運鵬指出，目前的疫情管制不會到三級警戒，而是給業者在有條件的限制下，給使用者、顧客有相對安全的環境，希望業者不要誤解。

鄭運鵬說，政府不會做職業上的歧視，如果業者有什麼需要，或是希望指揮中心給更合理的做法，黨團會協助轉達意見。（編輯：翟思嘉）1110419