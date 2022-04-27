朱立倫：蔣經國路線就是國民黨路線

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）今天是故總統蔣經國冥誕，國民黨在中央黨部設置「經國紀念牆」，表達對蔣經國的感念，黨主席朱立倫也表示，「蔣經國路線」，就是國民黨的路線，要傳承與實踐經國精神，用行動來愛台灣。

國民黨今天發出新聞稿指出，國民黨特別於中央黨部設置「經國紀念牆」，藉由蔣經國當年在全台各地親民、愛民的足跡歷史照，展現蔣經國戮力從公、為國為民的風範，也表達感念。

國民黨表示，「經國紀念牆」採藍色形象視覺設計，展出多幅蔣經國走遍全台的奮鬥足跡，包括巡視中橫公路、「十大建設」中的台中港建港工程，以及巡視新竹科學園區等訪視各地照片，也包括蔣經國親切問候民眾，自在開懷、與民同樂的身影。

國民黨也表示，蔣經國是台灣現代化的奠基者，不論是在國防、經濟及民主政治上，都有著深遠的影響。蔣經國在推動十大建設、拔擢台籍人士以及解除戒嚴上的魄力與努力，至今仍為許多人感念，更是多年來各項民調中最受歡迎、最令人懷念的總統。

朱立倫則透過臉書表示，他曾多次強調，堅定保衛台灣、建設台灣、捍衛民主自由的「蔣經國路線」，就是國民黨的路線，大家更要傳承與實踐經國精神，用行動來愛台灣。

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此外，朱立倫也提到，根據國民黨智庫最新民調，對於中央政府的防疫表現，有42.1%民眾認為起步太慢、配套不足；另僅有37.5%認為超前部署、台灣防疫成功。當決策者離第一線太遠、離民眾太遠，端出來的政策難以符合民情，也難怪各個地方政府都自行「超前作為」。把民眾的生命安全與健康擺在第一位，才是最重要的。

朱立倫強調，大家時刻銘記蔣經國親民愛台、在乎民生幸福，強調「貧富不均、社會不平是一切紛爭之根，願意以打貧富為一生奮鬥之目標」的理念。疫情當前，更要努力學習蔣經國時刻「與民眾在一起」的榜樣，不為個人前途，而要為所有民眾的權益來努力打拚。（編輯：翟思嘉）1110427