環保署5月中提碳盤查指引 立委籲勿過分簡化或複雜

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（中央社記者郭建伸台北27日電）外界關注氣候變遷因應法若修正通過後的碳盤查標準。環保署副署長蔡鴻德今天在衛環委員會備詢表示，環保署會整合工業局和金管會意見，紓解碳盤查壓力，而環保署預計在5月中提出碳盤查指引。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天處理行政院環境保護署主管預算解凍案。

行政院會日前通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，除將2050年淨零排放入法，也將分階段，由大至小徵收碳費，最快2024年起實施。

民進黨立委蘇巧慧質詢時指出，未來氣候變遷因應法三讀通過後，經濟部工業局預估全台灣有19萬家企業，金管會則預估2023年啟動163家上市櫃企業碳盤查，但環保署日前現行需盤查排放源287家，但尚難統計有多少被納入，詢問碳盤查未來該用哪一種標準。

蔡鴻德備詢表示，每個企業需求不同，比如出口業者有急迫需求，這會先盤查，但環保署會整合工業局和金管會意見，紓解碳盤查壓力。

環保署環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀表示，碳盤查目前有兩種方式，一是計算排放，包含油、天然氣用量，另一種則是以輸入用電換算碳排放。

蘇巧慧指出，工業局、工研院也都有碳盤查的計算器，但一個國家有3種計算器，民間企業該用哪一種計算。

蔡玲儀表示，3種計算器算出來的答案一樣，環保署目前正準備盤查指引。蔡鴻德表示，碳盤查指引預計5月中會出爐。

蘇巧慧說，希望碳盤查指引不要如全民國防手冊，不宜過分簡化或複雜，另外也須注意下游廠商可能要配合上游廠商訂單需求，呼籲環保署考慮現實狀況。（編輯：黃國倫）1110427