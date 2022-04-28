疫情嚴峻 國民黨：朱立倫訪美時間延後

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（中央社記者王承中台北28日電）國民黨主席朱立倫預計5月底訪美，國民黨國際部主任黃介正今天表示，受疫情升溫影響，訪美時間將延後，但相關安排仍持續進行。知情人士指出，除疫情外，也考量美國總統拜登將於5月底首度出訪亞洲，最快下週可與美方敲定朱立倫訪美新行程。

朱立倫預計5月底赴美訪問，時間預計超過一週，將走訪華盛頓、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯等城市，並會在美國公開發表演講。同時，朱立倫也將在訪美期間替國民黨駐美代表處揭牌，並拜會美國行政部門官員、學者專家。

黃介正日前表示，朱立倫此行不是為了宣傳，而是要破除國民黨離開華府的印象；朱立倫將在美公開發表演說，說明國民黨對美政策內涵、對中政策立場，以及針對台海安全、國際局勢發表看法。

但由於受到本土疫情持續升溫，每天確診人數不斷飆高，黃介正今天在接受中央社記者訪問時表示，朱立倫訪美時間將會延後，但相關安排仍在持續進行。

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不過，知情人士指出，延後朱立倫訪美的時間，除考量疫情外，同時也考量拜登將於5月底首度出訪亞洲的行程，因此訪美的行程將做小幅度的調整，確保能與美方行政部門順利進行交流，務必能求得最大的效果。

知情人士表示，目前國民黨正在跟美方行政部門溝通，而國民黨國際部副主任兼國民黨駐美常任副代表黃裕鈞也已在日前返回華府，進行各項聯繫事宜，最快下週就可與美方敲定新的行程。（編輯：蘇志宗）1110428