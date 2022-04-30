民進黨雲林縣議員顏旭懋涉走私毒品 遭開除黨籍

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（中央社記者黃國芳雲林縣30日電）雲林縣議員顏旭懋被控涉及漁船走私安非他命毒品昨天遭屏東地檢署起訴，民進黨雲林縣黨部昨天深夜開會決議開除顏旭懋黨籍，取消下屆縣議員黨內提名登記資格。

民進黨雲林縣黨部今天發布聲明指出，根據紀律評議裁決條例第39條規定，有關黨員懲罰事項，由各所屬黨部執行委員會提案，移送評議委員會議決。顏旭懋是雲林縣黨部黨員，黨部昨天連夜召開縣執委會、評委會。

與會委員認為顏旭懋行為已嚴重損害黨的名譽，無異議通過開除顏旭懋黨籍，這項決議符合紀律評議裁決條例的相關規定，將立即發送紀律裁決書。

民進黨雲林縣黨部主委江宗保指出，縣黨部執、評委會決議開除顏旭懋黨籍，取消其黨內提名登記，貫徹黨中央對於毒品犯罪零容忍態度，而不管是黨員或是黨公職人員都是同樣標準，並不會因人設事，一切符合黨章規範。

針對部分有心人士刻意誤導顏旭懋為民進黨下屆雲林縣議員提名參選人，藉此抹黑民進黨，江宗保說，年底村里長、鄉鎮市民代表、議員選舉提名作業，仍由縣黨部針對登記的40多名黨員進行各項資格審查中，還沒有報請黨中央核備，還未完成提名程序。民眾若持續散播這項不實訊息，黨部不排除提出告訴。

屏東地檢署偵辦毒品走私案，發現雲林縣民進黨籍議員顏旭懋捲入其中，並為背後重要金主，且有安非他命已流入市面，不法金額逾新台幣3億元，昨天偵結起訴，並求處無期徒刑。（編輯：李錫璋）1110430