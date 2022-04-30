政院：人權與轉型正義處預計5月底前成立

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（中央社記者賴于榛台北30日電）促進轉型正義委員會5月任期屆滿將退場，政院官員今天說，行政院預計設立推動轉型正義會報以及人權與轉型正義處，展開新階段轉型正義工作；人轉處部分，相關規程需要調整，預計5月底前成立。

促轉會於2018年5月31日正式掛牌成立，根據「促進轉型正義條例」，促轉會為任務型機關，任期2年，必要時經行政院長同意可延任，至今已2度延任，預計於今年5月任期屆滿退場。

政院官員表示，行政院會2月24日通過相關修法提案，草案正於立法院審議當中，預計設立推動轉型正義會報，另外也將成立人權與轉型正義處，展開新階段轉型正義工作。

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官員說，人轉處不只有轉型正義任務，也包含人權推動事宜，相關規劃持續進行中，包含行政院處務規程須配合調整，人員編制也須討論，希望能在促轉會5月底解編前成立。

官員指出，蘇貞昌先前已說明，人權及轉型正義處將持續推動國家人權與轉型正義的政策，盤點各部會承接促轉業務的各項工作，包括組織人力調整及次年度預算籌編等配套措施，為開啟台灣轉型正義下一個階段的工作做好準備。（編輯：郭無患）1110430