避免勞保破產 藍委籲政府每年應撥補至少800億

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（中央社記者王承中台北1日電）今天是勞動節，國民黨團呼籲政府應面對勞保基金破產問題。為避免勞保基金破產，國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團已提修法，要求政府每年對勞保基金的撥補不得低於新台幣800億元，且勞工保險的財務由中央政府負最後支付責任。

今天是勞動節，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長謝衣鳯、鄭正鈐今天在立法院召開記者會，呼籲政府正視勞保即將破產問題。

謝衣鳯指出，根據勞動部2020年的勞保精算報告，勞保潛藏債務超過10兆元，且以每年增加5000億元的速度持續累積，財務情況正在快速惡化當中。近5年來，保費收入已不敷支出，在2028年後，勞保基金就會面臨破產，請問未來政府要拿什麼來支付給退休勞工，希望政府嚴肅面對勞保基金破產的問題。

曾銘宗表示，在2017年的年金改革國是會議中，蔡政府表示軍工教勞的年金要一起改革，但至今未見勞保的改革，而政府的因應措施只是每年對勞保基金進行撥補，但依照勞動部預估，除非每年撥補最少800億元，否則勞保一樣會在2028年破產，將影響超過1000萬勞工的權益。

曾銘宗指出，109年他就勞保基金問題質詢過行政院長蘇貞昌，當時蘇貞昌表示，對於勞保政府一定負最後的支付責任，不會讓勞保倒，且改革方案在溝通成熟後會送到立法院，不會拖到2024後。他要請問蔡政府何時將改革方案提出。

曾銘宗表示，針對勞保問題，國民黨團已經提出勞工保險條例部分條文修正草案，要求政府每年對勞保基金的撥補不得低於800億元，讓勞保基金可以永續經營，維護廣大勞工權益。另外也應該明定勞工保險的財務，由中央政府負最後支付責任。

鄭正鈐指出，目前勞保基金的管理機制也造成勞工心中的隱憂，希望能參考私校退撫基金的管理機制，讓勞保基金的管理機制更為完善，也讓勞工對於政府管理基金提高信心。鄭正鈐表示，有了完善管理機制，提高勞保基金餘額維持在穩定的水位，才可確保勞保基金不破產。（編輯：楊凱翔）1110501