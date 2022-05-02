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有英鬥陣影片放火獅送走瘟疫 蔡總統祈求台灣平安

2022/5/2 19:59（5/2 21:16 更新）
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總統蔡英文（中）2日在官方YouTube頻道推出「有英鬥陣」影片，影片並收錄「放火獅」儀式，施放火獅象徵送走瘟疫，讓人們遠離疾病。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 111年5月2日
總統蔡英文（中）2日在官方YouTube頻道推出「有英鬥陣」影片，影片並收錄「放火獅」儀式，施放火獅象徵送走瘟疫，讓人們遠離疾病。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 111年5月2日
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（中央社記者葉素萍台北2日電）總統蔡英文官方YouTube頻道今天推出「有英鬥陣」第3集，記錄蔡總統前往大龍峒保安宮參拜，祈求「醫神」保生大帝保佑台灣疫情平安；影片並收錄「放火獅」儀式，施放火獅象徵送走瘟疫，讓人們遠離疾病。

民進黨今天發布新聞稿指出，「有英鬥陣」系列影片，繼青山宮八將、白沙屯媽祖進香，今天推出第3集以「保生文化祭」為主軸的影片，內容記錄蔡總統前往大龍峒保安宮參香過程，以及親自為火獅開光點睛等橋段。

這支影片並收錄了「放火獅」儀式，鞭炮引燃火獅後，上萬支蜂炮噴射而出，象徵驅邪避災，場面壯觀。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，保生大帝是民間的醫神，是台灣很重要的信仰，也是人民重要的心靈寄託。疫情期間，為祈求台灣平安，蔡總統特別前往保安宮參拜。

范綱皓說，每年的保生文化祭是北台灣重要宗教盛事，其中的「放火獅」儀式是一大亮點。施放火獅，象徵送走瘟疫，讓人們遠離疾病。

范綱皓指出，蔡總統十分重視台灣的傳統文化保存，她特別鼓勵製作火獅的紙藝師李清榮，感謝他保存台灣傳統紙藝的努力，並親自為火獅開光點睛。（編輯：蘇志宗）1110502

總統蔡英文2日在官方YouTube頻道推出「有英鬥陣」影片，內容記錄蔡總統親自為火獅開光點睛等橋段。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 111年5月2日
總統蔡英文2日在官方YouTube頻道推出「有英鬥陣」影片，內容記錄蔡總統親自為火獅開光點睛等橋段。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 111年5月2日
總統蔡英文（中）2日在官方YouTube頻道推出「有英鬥陣」影片，內容記錄蔡總統前往大龍峒保安宮參拜，祈求保生大帝保佑台灣疫情平安。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 111年5月2日
總統蔡英文（中）2日在官方YouTube頻道推出「有英鬥陣」影片，內容記錄蔡總統前往大龍峒保安宮參拜，祈求保生大帝保佑台灣疫情平安。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 111年5月2日
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