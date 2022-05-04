蘇貞昌接見自民黨青年局訪團 盼挺台加入CPTPP

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行政院長蘇貞昌（右）4日在政院接見日本自民黨青年局長小倉將信（左）所率訪團等一行，蘇貞昌表示，盼日本能夠大力支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際貿易組織，更有利於彼此互惠互利。中央社記者郭日曉攝 111年5月4日

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（中央社記者賴于榛台北4日電）行政院長蘇貞昌今天接見日本自民黨青年局長小倉將信一行人，除希望日本支持台灣加入CPTPP等國際貿易組織，也盼疫情後，台日能重啟旅遊；小倉將信則表達會全力支持。

日本自民黨青年局訪團昨天抵台，由青年局長小倉將信眾議員擔任團長，團員包括眾議員鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉、西野太亮，以及日本青年會議所幹部等共11人。

蘇貞昌今天在行政院接見訪團，他致詞時感謝日本自民黨青年局長年推動台日關係，除是增進兩國關係的重要窗口，也是長年堅定友誼的支持者。

他表示，台日位置接近、國情相近，貿易往來頻繁，且有長年堅定友誼，無論是過去的災難或是目前的疫情，雙方皆在第一時間互相幫助，相信彼此都非常珍惜。

蘇貞昌說，總統蔡英文重視台日關係，政府也用盡決心與力量，放寬日本食品進口，並經民眾公投，目前已修改相關法律規定，做好參與國際貿易組織的最大的決心跟準備，盼日本能夠大力支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際貿易組織，更有利於彼此互惠互利。

談到俄羅斯入侵烏克蘭，蘇貞昌說，一個極權專制國家要侵略鄰國無需理由，而台日都是堅守民主自由的國家與開放的社會，更應該要堅守民主陣營，互助合作，防止周邊極權國家任意發動戰爭，侵害民眾與民主自由普世價值。

他說，青年局都是重要領袖代表，盼能加強推動普世價值，增進台日關係、互相支持，有利於區域和平以及台日的價值堅守。

蘇貞昌也表示，政府目前除處理疫情，民眾也一直詢問何時可以開放出國旅遊、到日本走走，台日兩國的旅遊來往都是幾百萬人起跳，盼訪團能將台灣民眾的善意熱情帶回去，在疫情過去後能重啟旅遊。

小倉將信則感謝台灣放寬日本食品進口，並表示他知道台灣為了加入CPTPP做足準備，將會偕同同僚全力支持。

至於俄烏戰爭部分，小倉將信指出，自由民主社會不允許威權體制憑藉武力片面改變現狀的作法，台日共享民主自由普世價值，兩國的合作相信會對亞洲和平發展與繁榮帶來正面進展，盼台日能就相關資訊持續交換意見。

他也說，衷心期盼疫情結束後，能大幅放寬人員的互訪，台日能重啟旅遊。（編輯：林興盟）1110504

日本自民黨青年局訪團3日抵台，由青年局長小倉將信（左）擔任團長，行政院長蘇貞昌（右）4日接見，雙方互碰手肘致意。中央社記者郭日曉攝 111年5月4日

行政院長蘇貞昌（右）4日接見日本自民黨青年局長小倉將信（左）等一行人，感謝自民黨青年局長年推動台日關係，雙方並互贈紀念禮品。中央社記者郭日曉攝 111年5月4日