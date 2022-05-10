NCC委員被提名人拜會游錫堃 尋求立院支持

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行政院提名王正嘉（左2）、王怡惠（左1）及陳崇樹等3人新任國家通訊傳播委員會（NCC）委員，名單函送立法院審查，10日由行政院秘書長李孟諺（後右）帶領3名被提名人拜會立法院長游錫堃（前右）。中央社記者郭日曉攝 111年5月10日

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（中央社記者范正祥台北10日電）行政院秘書長李孟諺今天率國家通訊傳播委員會（NCC）委員被提名人王正嘉、王怡惠及陳崇樹，拜會立法院長游錫堃，尋求同意支持；游錫堃祝福3位被提名人都能順利在立法院會獲得通過。

NCC3名委員蕭祈宏、鄧惟中、孫雅麗任期將於7月31日屆滿，依規定行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業，行政院4月28日宣布提名王正嘉、王怡惠及陳崇樹等3人新任NCC委員，名單函送立法院審查。關於此案進展，立法院會5月6日處理報告事項議程時，表決通過將此案交付交通、教育及文化兩委員會審查。

游錫堃今天會見王正嘉、王怡惠及陳崇樹時，立法院秘書長林志嘉等人也在場。李孟諺向游錫堃介紹，王正嘉等3位被提名人都來自相關領域，學養與專長俱佳，包含法律、金融、電機頻道與通訊專長等，對於國家通訊傳播發展定有助益。

游錫堃致詞時表示，立法院為合議制，他個人也只有1票，但相信3位被提名人在李孟諺帶領拜會各黨團充分溝通後，他祝福提名人都能順利在院會獲得通過。

游錫堃與NCC委員被提名人一行晤談約15分鐘，並就通訊傳播等議題交換意見。

根據行政院提供資料，王正嘉現職為國立中正大學法律學系教授，專長是刑事法、新科技與刑法、網際網路言論與刑法、犯罪新聞報導與刑事法；王怡惠現職則是財團法人台灣經濟研究院副研究員，專長包含產業經濟、電信政策、競爭政策；陳崇樹目前是NCC主任秘書，專長包含通信傳播技術、頻譜管理、通訊傳播監理。

此次提名考量任期交錯等因素，任期均自民國111年8月1日起至115年7月31日止。（編輯：蘇龍麒）1110510

國家通訊傳播委員會（NCC）委員被提名人王正嘉（右）、王怡惠（中）及陳崇樹（左）10日到立法院，拜會立法院長游錫堃。中央社記者郭日曉攝 111年5月10日