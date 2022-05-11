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共機穿越台海中線 國防部：完全掌握並適當應處

2022/5/11 09:49
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（中央社記者王揚宇台北11日電）針對中共軍機昨天穿越台海中線的異常侵擾活動，國防部副部長王信龍上將今天受訪表示，國防部對中共任何軍事活動都完全掌握，而且能適當應處，請民眾放心。

立法院司法及法制、外交及國防委員會聯席會議今天併案審查陸海空軍刑法部分條文修正草案等案，王信龍列席報告並備質詢。

王信龍會前接受媒體聯訪，被問到昨天有共機穿越台海中線等問題他說，國防部在整個軍事動態、即時情資上，都能立刻應處，這代表中共任何的軍事活動，尤其是在台海周邊地區，都可以運用聯合情監偵的手段完全掌握，而且能適當預應，請民眾安心。

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另外，對於美軍巡洋艦由南向北航經台灣海峽，王信龍表示，這也是一樣，國防部有做適時的公布，美艦是例行性、依計畫的通過台海，也是進行印太自由航行，所有動態狀況，國防部也全面有效掌握。

空軍司令部昨天晚間公布中共軍機侵擾西南空域空情動態，共有1架次武直-10機與2架次卡-28反潛直升機侵入西南防空識別區（ADIZ）。值得注意的是，美國國務院甫更新台美關係內容，刪除「不支持台獨」、「台灣是中國一部分」，根據空軍公布的示意圖，昨天中共軍機出現切過海峽中線的異常侵擾活動，其中1架次的中共武直-10直升機以繞行方式穿越台海中線。（編輯：張良知）1110511

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