保訓會辦高階文官培訓 邀產官學界菁英擔任講座

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（中央社記者陳俊華台北12日電）保訓會今天說，高階文官培訓飛躍方案是最高等級的公務人員培訓，經篩選後擇優40位簡任第10職等以上的優秀高階主管參與，並邀傑出企業家、產官學界菁英擔任講座，培育優秀接班人團隊。

考試院透過新聞稿指出，公務人員保障暨培訓委員會以「高階文官培訓飛躍方案110年訓練規劃辦理情形」為題，在院會中進行專案報告，說明高階訓練課程規劃重點、特色，聚焦在延聘台灣「六大核心戰略產業」傑出高階菁英擔任業師、強化高階文官雙語、跨域及數位治理的能力；依訓練對象分成管理發展訓練、領導發展訓練及決策發展訓練3班。

保訓會主委兼國家文官學院長郝培芝說，今年高階訓練配合雙語國家政策，特別在全球治理模組新增「全球移動力人才培養」系列課程，與英國文化協會（British Council）合作，以提升高階文官國際溝通能力。

郝培芝說，為突破疫情及時空限制，今年度國外研習課程與英國文官學院（Civil Service College Limited, CSC）及芬蘭公共管理學院（Finnish Institute of Public Management Ltd, HAUS）合作，採行線上培訓模式，汲取國外政策經驗。

郝培芝強調，今年飛躍方案在「職務見習」首度導入短期蹲點機制，邀請擔任受訓人員業師的傑出企業家或高階主管，包括外貿協會董事長黃志芳、中華電信董事長謝繼茂、台灣金融科技公司董事長王可言、中華航空董事長謝世謙、桃園捷運董事長劉坤億、鼎泰豐董事長楊紀華等人。

郝培芝說，受訓人員向業師學習決策管理，並深入瞭解產業實務及需求，藉由政府與民間跨域交流，使未來國家政策更能符合社會發展脈動。

另外，郝培芝指出，為開拓受訓人員視野、提升領導及跨域能力，邀請產、官、學界頂尖菁英擔任講座，包括崇越集團董事長郭智輝、安碁資訊董事長施宣輝、微軟台灣區總經理孫基康等。

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郝培芝說，為促進國家數位轉型，高階文官必須具備運用資通訊能力，因此今年新增「數位發展與前瞻決策」主題課程，聘請行政院政務委員郭耀煌講授相關理論知識外，並安排衛生福利部次長石崇良及環保署環境檢驗所長張順欽線上分享案例。

郝培芝表示，保訓會及國家文官學院將持續精進，兼顧組織目標、高階文官職涯發展及國家發展需要，為政府培育優秀接班人團隊，以達提升國家整體競爭力目標。（編輯：林興盟）1110512