完善保安處分程序 行政院司法院會銜提修法

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（中央社記者賴于榛台北12日電）因應大法官會議解釋，以及完善保安處分程序，行政院會今天通過相關修法草案，未來聲請裁定宣告保安處分的種類，將依人身自由的拘束程度做區分，而涉及拘束人身自由的保安處分裁定程序，應予當事人陳述意見。

大法官會議在2020年12月31日做出釋字第799號解釋，性侵犯刑後強制治療大致合憲，但未規定讓當事人陳述意見程序違憲。

為因應大法官解釋，與完善保安處分程序，行政院會今天通過司法院函送的「刑事訴訟法」部分條文修正草案及「刑事訴訟法施行法」第7條之23修正草案，將由政院與司法院會銜函請立法院審議。

刑事訴訟法部分條文修正草案重點，包含聲請裁定宣告保安處分的種類，依人身自由的拘束程度而為區分，例如許可延長監護、施以強制治療等屬於拘束人身自由類型的處分；免除處分的執行、付保護管束等，則為非拘束人身自由類型的處分。

草案也規範，就涉及拘束人身自由保安處分的裁定程序，應傳喚或通知到場陳述意見，並給予陳述意見機會；若為涉及非拘束人身自由保安處分的裁定程序，則得給予陳述意見機會。

草案同時明定，檢察官依法聲請法院裁定宣告保安處分，所應準用的程序。

草案在修法說明指出，保護管束雖限制受處分人一般行為自由，但未將其拘束於特定處所，因此非屬拘束人身自由的保安處分；而監護處分執行方式可達拘束人身自由的程度，應歸類為拘束人身自由的保安處分，以保障受處分人的權益。

刑事訴訟法施行法第7條之23修正草案重點，則主要是配合刑事訴訟法修法，修正施行日期。（編輯：林興盟）1110512