300億擴大租金補貼專案6月公告 戶數增補貼加碼

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300億元中央擴大租金補貼專案預計在今年6月公告，有戶數擴大、金額加碼等4大亮點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）為了照顧租屋族，內政部營建署今天發布新聞稿指出，「300億元中央擴大租金補貼專案」預計在今年6月公告，有戶數擴大、金額加碼等4大亮點，7月1日至8月31日開放線上申請，租屋族可密切留意。

營建署說明，今年的「300億元中央擴大租金補貼專案」有「戶數擴大」、「金額加碼」、「資格放寬」及「申請簡便」等4大亮點。

戶數擴大方面，營建署官員表示，110年租金補貼計畫戶數為12萬戶，但因民眾反應熱烈，實際申請戶數高達16萬餘戶；政府為擴大對租屋族照顧及減輕生活負擔，將補貼總經費由原有每年新台幣57億元增加至300億元，補貼戶數也增加至50萬戶。

金額加碼部分，營建署表示，這次專案計畫將以110年度分級租金補貼金額表2000元至8000元作為基本補貼額度；針對初入社會35歲以下青年及社會弱勢加碼1.2倍，2年內新婚家庭加碼1.3倍，經濟弱勢家庭（低收入戶及中低收入戶）加碼1.4倍。

此外，育有未成年子女（含胎兒）家庭，將從1.4倍起，每多生1個就多0.2倍。

第三大亮點為所得標準放寬，營建署表示，依據110年度租金補貼申請標準，在台北市租屋的民眾，家庭成員每人每月平均所得需低於4萬4170元，新北市租屋者則需低於3萬9000元才可申請。

但這次專案將所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，以雙北租屋族為例，台北市每人每月平均所得標準放寬為5萬6046元以下，新北市則放寬為4萬7400元以下，且家庭成員不綁戶籍，鎖定核心家庭，經由所得標準放寬，可讓政府照顧更多租屋民眾。

第四個亮點則是申請更簡便，政府為提供舊戶試算服務，主動協助弱勢享補貼。

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營建署指出，預計今年6月由地方政府逐一詢問目前接受補貼中的舊戶試算意願，有意願者，將由營建署就既有資料，於7月間重新查調戶政及財稅資料，試算未來可領取專案補貼金額，試算結果經舊戶確認後，就完成申請，簡化申請手續。

此外，營建署也將與社政及民政體系合作，主動勾稽目前未領取租金補貼的低收入戶及中低收入戶家庭，於6月詢問申請意願，並於7月協助完成線上申請。（編輯：翟思嘉）1110513