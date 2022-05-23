朱立倫：提名張善政是正確選擇 民進黨已陣腳大亂

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（中央社記者王承中台北23日電）國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發地方反彈。國民黨主席朱立倫今天表示，提名讓桃園有願景的張善政，絕對是正確的選擇，也讓民進黨現在很緊張，陣腳大亂。

國民黨18日徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發黨內討論，由於事發突然，桃園地方出現反彈聲浪，桃園市議會議長邱奕勝更傳出辭去桃園市黨部主委，表達抗議。

朱立倫今天前往國民黨智庫、國家政策研究基金會，出席由張善政召開的「桃園願景」媒體說明會，國民黨秘書長黃健庭及前立委陳學聖一同與會。

朱立倫表示，他最希望桃園好，國民黨要贏，一定要推出最能帶給桃園願景的候選人，所以才徵召張善政。這次提名過程中，有協調溝通做不好的地方，他代表黨中央致歉，所有的紛擾他來扛，大家一同努力全力拚勝選。他也會用最謙卑的心情與最大的誠意，讓大家都能支持張善政。

朱立倫指出，這段期間，大家對張善政都非常肯定，張善政是優秀人才，國民黨提名張善政是對桃園最負責任的展現，同時也讓民進黨陣腳大亂，現在很緊張，可能各種方式都會出籠，但是國民黨要定住心，穩住腳步。

朱立倫說，近期他都在桃園，連前民進黨籍市議員都向他表示，已經決定要投給張善政。提名讓桃園有願景的張善政，絕對是正確的選擇。

媒體詢問，地方是否有建議退回徵召張善政，改用更好的協調方式或進行初選？朱立倫指出，他從未聽過。現在就是持續努力，團結所有桃園的鄉親，今天大家只有一個共同目標，就是桃園贏、國民黨贏，大家團結支持張善政。

此外，對於苗栗縣長提名，傳出包含苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、徐志榮都連署推薦前水利會長謝福弘代表參選，朱立倫表示，苗栗的部分，地方跟黨中央的選策會都在積極協調當中，正在逐漸凝聚共識。（編輯：謝佳珍）1110523