修補地方關係 張善政：立即聯繫盼拜會邱奕勝

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（中央社記者王承中台北23日電）國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發地方反彈。張善政今天表示，桃園市議長邱奕勝、國民黨立委呂玉玲及前台北市議員羅智強都是重要夥伴，明天開始將前往拜會，盼用誠意打動他們。

國民黨18日徵召張善政參選桃園市長，引發黨內討論，由於事發突然，桃園地方出現反彈聲浪，傳出邱奕勝辭去桃園市黨部主委，表達抗議。張善政日前表示，過程中未顧及地方人士可能反應，或是先行私下溝通請益，確有檢討空間，誠摯向所有桃園鄉親道歉。

張善政今天在國民黨智庫、國家政策研究基金會召開「桃園願景」媒體說明會，國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭及前立委陳學聖一同與會。

張善政表示，他一直在想如何打造更好的桃園，但要能當選，地方團結非常重要，大家都是一條船上的生命共同體，包含呂玉玲、邱奕勝，以及積極爭取參選桃園市長的羅智強等人，都是非常重要的合作夥伴。

張善政指出，道歉只是開始，他希望從明天開始就前往拜會邱奕勝、呂玉玲及羅智強，相信以他的誠意能夠打動他們，希望未來大家都是一個團隊，一同為桃園的未來打拚。

他表示，他的確有給朱立倫製造困擾，因為他答應參選的時間相當晚，一直到上週中常會提名前幾天才答應。一開始考慮若答應，未來的日子將非常辛苦，但他曾在桃園工作12年，對桃園有很深的感情，最後決定要為桃園打拚，把多年的企業及從政經驗回饋給桃園。

張善政表示，自上週被黨中央徵召後，最近他已經開始做基本的拜會，也組了桃園市政顧問團，成員包含前政務官，還有熟悉桃園狀況的朋友，目前還在陸續邀約中。

是否已跟邱奕勝連絡上？張善政表示，他準備明天去拜會，馬上開始聯繫，不管是否會吃閉門羹，表達誠意最重要。（編輯：謝佳珍）1110523