遭指掩護天虹科技副總車禍案 羅秉成：不是事實

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（中央社記者賴于榛台北1日電）媒體報導，撞死機車騎士的天虹科技副總的法律顧問「弘理法律事務所」創辦人是行政院發言人羅秉成；羅秉成今天表示，他6年前已退出事務所，這場車禍案件始末他毫不知情，過程中沒有打過任何一通電話，也未有任何接觸，相關影射不是事實。

天虹科技羅姓副總經理日前開車和機車騎士碰撞，造成騎士不治，家屬控訴羅男找警方高層陪做筆錄。中國時報報導，曾擔任顏寬恒競選團隊發言人的張禹宣指出，天虹科技的法律顧問是「弘理法律事務所」，弘理法律事務所的創辦人是羅秉成，質疑羅秉成是幕後指點的藏鏡人。

羅秉成今天上午舉行記者會對外澄清指出，他沒有接觸、沒有關說，毫不知情這場車禍案件的始末，過程中沒有打過任何電話給任何警方人員或是跟這個案子相關者，相關影射都不是事實，「沒問我就說有人下指導棋、朝中有人？」

他說，因為想花較多時間投注在法扶工作等，早在6年前就退出弘理法律事務所，後來退出事務所1年後才進入政府團隊，當時退出事務所是「裸退」，現行事務所業務都與他無關。

羅秉成說，他與發生車禍的羅姓副總過去沒有業務往來，外界一度傳說此人是他胞弟，並非事實。

羅秉成表示，若有做的事是掩蓋不了的，此案若有憑有據有事實請提出，別做沒必要的政治操作，應該要就事論事、一分證據一分話，別胡亂指摘，而有需要查證、有必要他都會回應，坦然以告。

他也說，名譽是第二生命，無謂的指摘無憑無據揣測非常不好，他對這樣政治操作以及媒體未查證感到不好受，雖然政治人物難免要承受無謂的指摘，但總是浪費大家時間。

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是否對張禹宣採取法律手段，羅秉成說，他是律師要告人並不難，但他不會用法律解決這件事，而是希望把事情講清楚，也表達人都是有忍耐極限，別再惡意抹黑、影響名譽，「我不會得理不饒人，但政治人物要有自己的格調。」

另外，媒體報導，民進黨欲徵召新竹市長人選，仍在等羅秉成點頭。羅秉成表示，沒有意願參選，選舉事務尊重民進黨的安排，他不介入也不瞭解。（編輯：謝佳珍）1110601