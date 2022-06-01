家事案件每年17萬件 民團籲司法院投入足夠資源

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（中央社記者王揚宇台北1日電）婦女新知基金會等民間團體今天與立委召開記者會表示，家事事件法施行至今已有10年，從原本一年15萬的案件量，至今增長至每年超過17萬件，呼籲司法機關投入足夠資源，保障未成年子女的最佳利益。

婦女新知基金會副董事長郭怡青等人，今天與民進黨立委范雲、黃世杰、江永昌在立法院召開記者會，對於家事事件法施行至今已有10年，案件量逐年增加，提出3大訴求。

郭怡青說，家事事件案件量愈來愈多，但家事法庭的資源配置不夠，這該如何實踐未成年子女的最佳利益，呼籲司法院投入更多資源。

與會者說明3大訴求，分別為家事資源要充足，因為每一個家事事件，都攸關一個家庭的未來生活計畫，若司法機關沒有投入足夠資源，提升整體家事法官、家事調查官、程序監理人及司法事務官的員額及訓練，這在家事事件審理上，恐難符合子女最佳利益原則，作出妥適裁判。

此外，親子案件的審理時間應予控制及縮短，避免危害未成年子女最佳利益等。

第三，子女交付相關的執行應予專業化，在遠程目標上，希望透過修法讓地方法院家事法庭，得以設置專門的家事執行處，執行會面交往、交付子女等親子事件。

近程目標上，若司法機關無即時的人力、資源，也應該在現行民事執行處設置專股，培育專門執行會面交往、交付子女等親子事件的司法事務官，避免執行時雙方爭執的高衝突場景。

范雲說，全台目前只有49名家事調查官，一年卻要面對超過17萬件的家事案件，請司法院要給足資源，她也會提出相關修法版本，希望立法院下會期能排審及召開公聽會。（編輯：翟思嘉）1110601