蔡英文：台美經貿積極溝通對話 深化合作路徑

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（中央社記者葉素萍台北1日電）民進黨主席蔡英文今天說，面對全球經貿的劇烈變化，政府除了維持對外經貿關係的穩定發展，台美雙方更積極進行經貿上的溝通對話，深化多項合作議題上的具體策略及路徑，讓台灣在參與區域經貿的整合上更具有動力。

民進黨今天召開中常會，邀請中央研究院歐美研究所研究員林正義專案報告「拜登亞洲行美中台三邊關係」。

民進黨發言人黃彩玲會後轉述蔡英文談話指出，台海及印太區域的和平穩定，是國際社會安全繁榮不可或缺的一環，更是區域內各成員的共同責任。台灣會持續與理念相近國家，共同捍衛民主自由的價值，並維護區域的和平穩定與繁榮發展。

蔡英文說，台灣位處印太地區的戰略前緣，民主自由的重要前線，也會持續展現自我防衛的決心，厚植國防和經貿的實力，成為民主自由陣線最堅實的一環。

蔡英文表示，面對全球經貿的劇烈變化，政府除了維持對外經貿關係的穩定發展，台美雙方更積極進行經貿上的溝通對話，深化多項合作議題上的具體策略及路徑，讓台灣在參與區域經貿的整合上更具有動力。（編輯：林興盟）1110601