交流協會50週年 泉裕泰：日台一定繼續挽手並肩

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（中央社記者游凱翔台北4日電）日本台灣交流協會將成立滿50週年，今天公布「日台友情」50週年Logo及主視覺版本。台北事務所代表泉裕泰表示，無論未來世界如何變化，日台一定挽手並肩，堅毅且滿懷自信邁向下一個更璀璨50年。

日本台灣交流協會上午透過臉書粉絲團表示，日本台灣交流協會將成立50週年，為紀念這些年的友誼，並希望下半個世紀日台間的友情能更加閃耀，協會製作2022年限定的「日台友情」50週年Logo及主視覺版本，盼透過更多人對這套限定版Logo及主視覺的熟悉喜愛，讓日台更友好、友情更加深化。

泉裕泰回憶，1972年12月1日日本台灣交流協會先以「交流協會」為名成立，台灣方面則成立「亞東關係協會」，兩者皆是為維持日台間實務層級交流關係的窗口機關。這50年其實並非無往不利，但許多台灣民眾為維持、發展日台關係盡心竭力，尤其要特別感謝當年即使抱著一言難盡的心情，仍然在前所未有的挑戰之中，促進成立兩會而努力的台灣前輩們。

泉裕泰說，誰也沒想到同在地震帶的日本跟台灣，會因大自然的挑戰而成為更堅定朋友。1999年9月21日凌晨，台灣發生大地震重創中部地區，對阪神大地震造成的創傷仍記憶猶新的日本，在地震發生第一時間就派遣緊急救難隊來台，來自日本國內善款也不斷湧入，當時日本民眾的目的僅僅是想要援助面臨困境的好鄰居，但是台灣民眾竟對此事如此銘記於心。

2011年3月11日，日本發生東日本大地震，在日本面臨前所未有困難時，許多台灣人如自家事般為日本憂心並伸出援手，之後更寸步不離與日本一同祈願災區早日恢復昔日面貌，「身旁有這樣一名值得信賴，且遭遇困難時會不假思索相助的友人，讓我們從中得到了寬慰與救贖」。

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泉裕泰指出，交流協會在2017年正式更名為「日本台灣交流協會」，亞東關係協會也更名為「台灣日本關係協會」，為日台關係揭開嶄新篇章。

泉裕泰最後表示，日本與台灣在歷經歡笑與淚水的50個年頭後，如今已發展成罕見的深厚友情及信賴，這種關係正是日台間每一顆自然且堅定的善意所凝聚成的結晶。他相信，無論未來的世界如何變化，日台一定會挽手並肩，堅毅且滿懷自信繼續邁向下一個更璀璨50年，期待今後能偕同重要海島「厝邊」，共創更加閃耀的下半世紀及未來。（編輯：黃瑞弘）1110604