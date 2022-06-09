立委團拜會哥本哈根市長 討論教育科技綠能議題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、郭建伸台北9日電）哥本哈根民主峰會今天舉行，立法院籌組的跨黨派立委訪問團8日抵達哥本哈根，拜會哥本哈根市長路特肯，雙方就文化教育、科技、綠能等議題交換意見，也邀請他來台灣訪問。

由民主聯盟（Alliance of Democracies）主辦的哥本哈根民主峰會（Copenhagen Democracy Summit），將於9、10日舉行。立法院籌組跨黨派立委訪問團參與，成員包含民進黨立委范雲、國民黨立委謝衣鳯、時代力量立委王婉諭、台灣民眾黨立委邱臣遠和無黨籍立委林昶佐，他們7日晚間搭機前往丹麥。

林昶佐8日深夜在臉書發文提到，台灣代表團抵達丹麥後先拜訪哥本哈根市長路特肯（Jens-Kristian Lütken），林昶佐就過去常來丹麥工作的經歷，與路特肯討論文化、新創產業與哥本哈根加深合作的可能，范雲、謝衣鳯、王婉諭、邱臣遠則就教育、農業、綠能等議題，與路特肯交換意見。

王婉諭8日深夜發布新聞稿表示，訪問團8日抵達哥本哈根，由台灣出生成長的哥本哈根市議員王立智（Heidi Wang）帶領導覽哥本哈根市政廳，並在駐丹麥大使李翔宙陪同下，與路特肯會面。

王婉諭表示，路特肯與5位立委會面時首先強調，丹麥和台灣都是自由民主陣營的重要夥伴，尤其在這幾年中國崛起，以及烏俄衝突所造成的國際局勢影響之下，民主陣營的夥伴應該團結一致。

王婉諭說，路特肯對台灣科技產業、科技教育等十分嚮往，他認為台灣科技產業在世界中佔有非常重要的一席之地，也為全球產業提供不可或缺的技術資源。

由於疫情導致全球多國邊境封鎖，路特肯非常遺憾還無法造訪台灣，希望未來台灣邊境開放後能前往訪問，進行科技及教育相關的交流。

立委團除邀請路特肯訪問台灣，並期待台灣與丹麥兩國無論在民主政治或是科技、綠能產業上，能有更多合作的機會。（編輯：郭無患）1110609