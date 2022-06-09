蘇貞昌接見法國訪團 盼在科技與晶片互助合作
（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院長蘇貞昌今天接見法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐等人；他表示，期待台法在自由、和平以及科技與晶片各方面一起努力、互助合作，台法互利互惠。
蘇貞昌今天下午在行政院政務委員羅秉成、黃致達、法務部長蔡清祥、國家通訊傳播委員會主委陳耀祥、陸委會主委邱太三等人陪同下，接見葛利歐（Joël Guerriau）率領的法國訪團。
蘇貞昌致詞時指出，訪團此行代表重視台法雙邊關係， 謝謝葛利歐與訪團成員多次在法國國會連署、質詢、提案，在許多方面肯定與重視台灣，為台灣參與國際活動發聲，讓台灣在世界受到重視。
蘇貞昌強調，台法關係深遠，疫情之前，台灣民眾就很喜歡赴法國享受自然景色，以及參觀博物館等。
蘇貞昌說，他知道葛利歐也是知名童書作者，也收到葛利歐的作品「女巫費姬可怕的秘密」，敬佩葛利歐能在政治生涯外，透過童書啟迪孩童追求自由、和平；蘇貞昌也透露，從小就讀大仲馬的「基督山恩仇記」，到現在還是他很喜歡的作品。
他說，台法兩國皆重視文學科技，享有美好風景、美食，因為法國國會重視台法關係，立法院日前通過調降法國進口香檳關稅，從原先的20%降至10%，這就是善的循環，期待未來有越來越多好的循環，更多交流互訪。
蘇貞昌表示，歡迎法國閣員未來能訪問台灣，就各種議題交換意見，並期待雙方在自由和平以及科技、晶片各方面一起努力、互助合作，台法互利互惠。
葛利歐則說，訪團每位成員心都向著台灣、由衷喜歡台灣，訪台至今，每場會晤他都印象深刻，而最深刻的就是台灣領導人面對如此複雜情況所展現的勇氣，以及台灣持續跟強大鄰國對抗。
法國參議院去年高票通過支持友台決議案，葛利歐表示，這代表法國希望台灣在國際組織獲得承認，他們的聲音並不足以讓情況改觀，但會持續支持台灣。
葛利歐同時強調，法國國會眾議院即將改選，法國總統也才連任成功，訪團選在法國有如此多重要政治活動時刻來台，就是為了告訴台灣，法國有多重視台灣。
葛利歐表示，台法有許多共同點，都是民主國家、遵守民主價值、民眾可以自由表達意見，而民主國家之間應該團結與共，加強交流，促進人類的發展、和平以及捍衛民主。
葛利歐也說，台法除了經貿議題，還包括想要共同捍衛民主自由價值決心，台法將持續朝同一方向前進。（編輯：林淑媛）1110609
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