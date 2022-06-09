蘇貞昌接見法國訪團 盼在科技與晶片互助合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院長蘇貞昌（右）9日接見法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau）（左）所率訪團等一行，歡迎他們來訪台灣，期盼台法未來互助合作、互利互惠。中央社記者張皓安攝 111年6月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院長蘇貞昌今天接見法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐等人；他表示，期待台法在自由、和平以及科技與晶片各方面一起努力、互助合作，台法互利互惠。

蘇貞昌今天下午在行政院政務委員羅秉成、黃致達、法務部長蔡清祥、國家通訊傳播委員會主委陳耀祥、陸委會主委邱太三等人陪同下，接見葛利歐（Joël Guerriau）率領的法國訪團。

蘇貞昌致詞時指出，訪團此行代表重視台法雙邊關係， 謝謝葛利歐與訪團成員多次在法國國會連署、質詢、提案，在許多方面肯定與重視台灣，為台灣參與國際活動發聲，讓台灣在世界受到重視。

蘇貞昌強調，台法關係深遠，疫情之前，台灣民眾就很喜歡赴法國享受自然景色，以及參觀博物館等。

蘇貞昌說，他知道葛利歐也是知名童書作者，也收到葛利歐的作品「女巫費姬可怕的秘密」，敬佩葛利歐能在政治生涯外，透過童書啟迪孩童追求自由、和平；蘇貞昌也透露，從小就讀大仲馬的「基督山恩仇記」，到現在還是他很喜歡的作品。

他說，台法兩國皆重視文學科技，享有美好風景、美食，因為法國國會重視台法關係，立法院日前通過調降法國進口香檳關稅，從原先的20%降至10%，這就是善的循環，期待未來有越來越多好的循環，更多交流互訪。

蘇貞昌表示，歡迎法國閣員未來能訪問台灣，就各種議題交換意見，並期待雙方在自由和平以及科技、晶片各方面一起努力、互助合作，台法互利互惠。

葛利歐則說，訪團每位成員心都向著台灣、由衷喜歡台灣，訪台至今，每場會晤他都印象深刻，而最深刻的就是台灣領導人面對如此複雜情況所展現的勇氣，以及台灣持續跟強大鄰國對抗。

法國參議院去年高票通過支持友台決議案，葛利歐表示，這代表法國希望台灣在國際組織獲得承認，他們的聲音並不足以讓情況改觀，但會持續支持台灣。

葛利歐同時強調，法國國會眾議院即將改選，法國總統也才連任成功，訪團選在法國有如此多重要政治活動時刻來台，就是為了告訴台灣，法國有多重視台灣。

葛利歐表示，台法有許多共同點，都是民主國家、遵守民主價值、民眾可以自由表達意見，而民主國家之間應該團結與共，加強交流，促進人類的發展、和平以及捍衛民主。

葛利歐也說，台法除了經貿議題，還包括想要共同捍衛民主自由價值決心，台法將持續朝同一方向前進。（編輯：林淑媛）1110609

法國參議院訪問團在疫情期間訪台，行政院長蘇貞昌（圖）9日接見，致詞時率先感謝訪團此行代表重視台法關係，也謝謝法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐與訪團成員多次在法國國會連署、質詢、提案，在許多方面肯定、重視台灣，為台灣參與國際活動發聲，讓台灣在世界受到重視。中央社記者張皓安攝 111年6月9日