呈遞到任國書 史瓦帝尼新大使：絕不背棄台灣

（中央社記者葉素萍台北13日電）總統蔡英文今天接受史瓦帝尼王國新任駐台特命全權大使蒙西比呈遞到任國書，蒙西比向蔡總統保證，史瓦帝尼王國絕不會背棄與台灣的邦誼，他也盼進一步深化兩國既有的友好關係。

蔡總統今天在總統府接受史瓦帝尼王國新任駐台特命全權大使蒙西比（Promise Msibi）呈遞到任國書。

蒙西比指出，台灣擁有豐富的歷史，勤奮且充滿智慧的台灣人民對人類發展貢獻極為卓著。台灣在發展經濟的同時，也在社會、文化、科學、科技以及教育等領域獲得豐碩的成就；史國對此表達由衷欽佩，也盼望台灣政府及人民在國家發展的道路上能持續成長。

蒙西比認為，史瓦帝尼與台灣透過對未來的共同願景而緊密相連，兩國也長期進行友好的交流，在過去超過50年的時間持續深化雙方堅實的友誼。在近代歷史上，史瓦帝尼和台灣在追尋國家的獨立自主以及自由的道路上彼此扶持，史國身為非洲最後一個台灣的邦交國，更應該與台灣攜手共同面對挑戰、發展經濟、嘉惠民生，同時堅守民主價值。

蒙西比說，民主與自決的權利密不可分，他要鄭重重申，中華民國台灣有一切權利決定由誰，以及透過何種方式來治理自己；倘受到威脅，台灣正如同任何獨立國家一般，都有權自我防衛，而台灣的盟友也有協防的義務。他向蔡總統保證，史瓦帝尼王國絕不會背棄與台灣的邦誼，也盼進一步深化兩國既有的友好關係。

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蒙西比提到，台史兩國間的友誼及互利互惠的合作，不僅增進彼此的共同利益，也對兩國區域乃至全球的和平、穩定以及發展極有助益。他深信透過兩國政府及人民的共同努力，台史之間長期的建設性合作夥伴關係將邁向嶄新的高度。

蒙西比表示，對於獲指派為史瓦帝尼王國駐中華民國（台灣）大使深感榮幸，同時也瞭解此一職位所承擔的重大責任。他將在任期當中竭力推展及深化台史間各項互利互惠的合作，增進兩國政府及人民彼此的交流及友誼，將台史關係推向另一個新的高峰。（編輯：林興盟）1110613